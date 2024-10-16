456 يوما للحرب على غزة..اكثر في 230 شهيد وجريح في مجازر دامية وتصعيد اسرائيلي كبير

غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٥٦ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٨ مجازر خلال ال ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ٧٧ شهيدا و ١٤٥ مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٦٥٨ شهيدا و ١٠٨٥٨٤ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

جنوب قطاع غزة

وشنت طائرات الاحتلال ثلاث غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خلال ساعات الليل.

واستشهد ستة من عناصر تأمين المساعدات إثر استهداف إسرائيلي سيارة مدنية في منطقة السطر الشرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة

واستشهد اثنين من المواطنين وإصابات جراء قصف الاحتلال بسطة في شارع جلال وسط المدينة

وارتقى شهيد طفل وعشر إصابات جراء استهداف منزلا لعائلة الشريف في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار تجاه خيام النازحين بمواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

غزة والشمال

وارتقى ثلاثة شهداء (رجل وزوجته وابنهما "جنين") في قصف لمنزل لعائلة الشوبكي في شارع الصحابة بمدينة غزة.

وادّت ١١ غارة عنيفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى استشهاد نحو ٣٢ مواطنا واصابة اكثر من مئة في مختلف أحياء المدينة.

وواصل جيش الاحتلال تفجير المنازل في بيت لاهيا وبيت حانون ومخيم جباليا حيث هزت انفجارات عنيفة شمال القطاع.

وسط قطاع غزة

وادّت غارة إسرائيلية على خيمة نازحين في شارع البيئة غرب دير البلح إلى وقوع ١١ مصابا.

واستشهدت المصورة اريج شاهين ووالدتها بقصف اسرائيلي استهدف منزلهم في حي الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وجدد جيش الاحتلال قصفه المدفعي لشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.