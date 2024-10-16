الاحتلال يداهم بلدات إذنا والشيوخ ومخيم العروب في الخليل

الخليل/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدتي إذنا والشيوخ، ومخيم العروب في محافظة الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل، ونشرت حواجزها العسكرية في منطقتي واد ريشة، وخلة الفول، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال الخليل، وأزالت العلم الفلسطيني من شوارع البلدة، علما أنها أزالته قبل نحو أسبوع.

كما داهمت مخيم العروب، ونصبت حاجزا عسكريا بين احيائه، ومنعت المواطنين من التنقل.

وتتعرض محافظة الخليل وبلداتها ومخيماتها، لعمليات اقتحام بشكل متواصل، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي وتضيق الخناق على المواطنين.