مجلس الأمن يناقش اعتداءات الاحتلال على المنشآت الصحية في غزة

نيويورك/سما/

عقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الجمعة، اجتماعا لبحث "الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الصحية في قطاع غزة".

واستمع المجلس إلى إفادات من مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة، والدكتورة تانيا حاج حسن الطبيبة في جمعية العون الطبي للفلسطينيين.

ويأتي الاجتماع بدعوة من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يناير/كانون الثاني.

تورك: كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "كارثة في مجال حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في غزة أمام أعين العالم". وأضاف أن "أساليب إسرائيل في الحرب أدت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، مما يثير مخاوف كبرى بشأن الامتثال للقانون الدولي".

وأشار تورك عبر "الفيديو كونفرنس" إلى تقرير حديث أصدره مكتبه يغطي الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 حزيران/يونيو 2024، "وثـّق نهجا من الهجمات على المستشفيات بدءا بالغارات الجوية الإسرائيلية التي تعقبها اقتحامات من قوات برية واحتجاز بعض المرضى والموظفين بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل".

وقال تورك إن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف في كل الأوقات.

وتطرق المسؤول الأممي إلى الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة. وقال إن ذلك يعكس نهج الهجمات التي يوثقها تقرير مكتبه. وأشار إلى إجبار بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما اُحتجز آخرون منهم المدير العام للمستشفى في ظل تقارير كثيرة عن التعذيب وإساءة المعاملة.

وقال: "إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. إن شن الهجمات بشكل متعمد على المستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بالنظر إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية، جريمة حرب. وتحت ظروف معينة فإن التدمير المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يصل إلى أن يكون شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعد أيضا جريمة حرب".

بيبركورن: 16 مستشفى فقط من بين مستشفيات غزة الستة والثلاثين تعمل وبشكل جزئي

بدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن إن نحو 7% من سكان القطاع قُتلوا أو أصيبوا بجراح منذ أكتوبر 2023. وأضاف أن أكثر من 25% من المصابين المقدر عددهم بـ 105 آلاف، يعانون من جراح غيرت حياتهم ستتطلب جهودا مكثفة لإعادة التأهيل ومساعدات طبية تكنولوجية مدى الحياة.

وأكد أن المستشفيات، مرارا وتكرارا تصبح ساحات للمعارك بما يجعلها غير قادرة على تقديم خدماتها ويحرم المحتاجين من الرعاية المنقذة للحياة. وأضاف أن القطاع الصحي في غزة يُفكك بشكل منهجي ويُدفع إلى نقطة الانهيار في ظل الشح الحاد في الإمدادات الطبية والمعدات والمتخصصين.

وأشار إلى أن 16 مستشفى فقط من بين مستشفيات غزة الستة والثلاثين، لا تزال تعمل بشكل جزئي، بقدرة سريرية تبلغ 1822 فقط، بما يقل بكثير عن احتياجات التعامل مع الأزمة الصحية الهائلة في القطاع.

وتحدث عن بطء عمليات الإجلاء الطبي، وقال إن أكثر من 12 ألف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج. وأشار إلى أن استمرار الوتيرة البطيئة الحالية يعني أن إجلاءهم، بمن فيهم آلاف الأطفال، سيستغرق من 5 إلى 10 سنوات.

ورغم التحديات، قال بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية وشركاءها يفعلون كل ما يمكن لتمكين المستشفيات والخدمات الصحية من مواصلة العمل، ولكنه تطرق إلى العراقيل والقيود أمام إدخال الإمدادات إلى غزة وبأنحاء القطاع.

وقال إن 40% فقط من مهمات منظمة الصحة العالمية خلال عام 2024 في غزة قد تم تيسير تنفيذها، بما أثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة على توفير الإمدادات للمستشفيات ونقل المرضى من الحالات الحرجة ونشر فرق الطوارئ الطبية.

الطبيبة حاج حسن: منذ أكثر من عام والعاملون في القطاع الصحي يرسلون رسائل استغاثة لمجلس الأمن

من جهتها، أشارت حاج حسن إلى أن العاملين في القطاع الصحي في غزة يرسلون رسائل استغاثة منذ أكثر من عام إلى مجلس الأمن.

وأوضحت حاج حسن، التي قامت بالتدريس في كليات الطب والمستشفيات في القطاع، أنها تعرفت على العديد من العاملين عن قرب.

وقالت: "على الرغم من الحصار، تمكنوا بشكل مذهل من بناء نظام صحي شامل، وتقديم رعاية طبية عالية الجودة للمرضى، وتعزيز تعليم طبي ممتاز للأجيال الجديدة من الأطباء".

وأضافت "أنهم محترفون مجتهدون يفتخرون بعملهم، ويأخذون قسمهم للعناية بمرضاهم على محمل الجد".

وتابعت أنه منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، "أصبح العاملون في القطاع الصحي هدفا واضحا للعنف العسكري الإسرائيلي"، مشيرةً إلى الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 1,000 شخص منهم.

وقالت الطبيبة حاج حسن: "يخبروننا أنهم أهداف فقط لأنهم عاملون في مجال الصحة، وأن ارتداء الملابس الطبية والمعاطف البيضاء يشبه وضع علامة استهداف على ظهورهم... لأن المستشفيات والعاملين في المجال الصحي يمثلون الحياة والإرادة للحفاظ على حياة الناس".

مندوب الجزائر: قوات الاحتلال تتصرف كما لو أن القانون الدولي غير موجود أو لا ينطبق عليها

وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، إن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم من خلال سياسة واضحة ومتعمدة للتطهير العرقي.

وأضاف: "الأرقام تتحدث عن نفسها"، واصفاً ما يجري بالتدمير المنهجي للنظام الصحي، حيث أصبح 53 في المئة من المستشفيات في غزة خارج الخدمة، كما استشهد عدد من الأطباء أثناء اعتقالهم في سجون الاحتلال.

وأكد بن جامع أن "قرارات مجلس الأمن تبدو بشكل متزايد بلا جدوى"، حيث إن "قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتصرف كما لو أن القانون الدولي غير موجود أو ببساطة لا ينطبق عليها".

وقال: "يجب أن ننهي هذا الإفلات من العقاب، ويجب أن ننهي هذه الحصانة"، داعياً إلى "محاسبة كاملة على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان" في غزة.

ودعا إلى اتخاذ مجلس الأمن إجراءات حاسمة والمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

منصور: اعتداءات الاحتلال في غزة جرائم حرب صارخة

وأدان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدا أنها ”جرائم حرب صارخة” و"إبادة جماعية”.

وشارك منصور المجتمعين، رواية قوية عن شجاعة الطواقم الطبية الفلسطينية تحت النار، قائلاً: "الأطباء والعاملون الطبيون الفلسطينيون يقاتلون من أجل إنقاذ الأرواح البشرية ويخسرون أرواحهم".

ووصف منصور الواقع المروع الذي يواجهونه، مؤكدا "أننا مدينون لهم بأكثر من الذكرى". وقال إن "المجتمع الدولي لم يتمكن من مضاهاة ولو جزء من شجاعتهم وتفانيهم من أجل الإنسانية".

وأعرب عن شعور الشعب الفلسطيني بالتخلي عنهم، مسلطا الضوء على شجاعتهم وصمودهم في مواجهة الصعاب الساحقة. وقال: "علينا واجب إنقاذ الأرواح. على هذا المجلس واجب إنقاذ الأرواح".

مندوب روسيا: الجيش الإسرائيلي يدمر بشكل منهجي ومتعمَّد نظام الرعاية الصحية في القطاع

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، تأييده لمبادرة الجزائر لعقد جلسة اليوم في مجلس الأمن لمناقشة الوضع المتدهور في قطاع غزة، وذلك بعد 15 شهرًا من الحرب الإسرائيلية.

وأكد نيبينزيا أنه سيطلب عقد اجتماع منفصل لمجلس الأمن يركز على موضوع أطفال غزة.

وأضاف نيبينزيا أن بلاده "تشعر بقلق بالغ لاستمرار إسرائيل في قصف المواقع المدنية بقطاع غزة، حيث ترد تقارير كل أسبوع عن غارات إسرائيلية على مخيمات النازحين شمالي القطاع".

وأوضح أنه نتيجة الهجوم الإسرائيلي المتواصل على النازحين "يتعرض قطاع غزة لأزمة إنسانية واسعة ومجاعة وأخطار تفشي الأوبئة والأمراض وتدمير كامل للبنية التحتية الأساسية"، مشيرًا إلى "تحذيرات الأونروا من المجاعة الوشيكة في قطاع غزة بسبب نقص المساعدات الإنسانية".

وتابع: "غالبًا ما تستهدف الهجمات الإسرائيلية المرافق الصحية، ولذلك لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن الجيش الإسرائيلي المهووس بالعقاب الجماعي يدمر بشكل منهجي ومتعمَّد نظام الرعاية الصحية في القطاع".

وأشار إلى أن "قصف وتدمير المجمعات الطبية في قطاع غزة أصبح أمرًا مألوفًا يحدث كل يوم، حيث تأتي تقارير دورية من مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وغيرهما من المستشفيات، أنها أصبحت أهدافًا للأعمال العدائية منذ 21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي".

وأوضح أنه "نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المرافق الصحية في شمال قطاع غزة أصبح سكانه بدون أي خدمات طبية".

وأشار إلى تدمير المستشفى الإندونيسي الذي كان يخدم الآلاف، إضافة إلى تدمير نحو نصف مستشفى العودة، كما تم تدمير مستشفى كمال عدوان بالكامل، وهو آخر مستشفى في شمال قطاع غزة، ما يعرّض حياة آلاف السكان للخطر.

ووصف نيبينزيا ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة بأنه "عملية تطهير عرقي لأكبر عدد من الفلسطينيين فيه، وتحويل ظروف الحياة إلى وضع لا يطاق بالنسبة لمن تبقى منهم".

وشدَّد على أن "المستشفيات لا ينبغي أن تتحول إلى ساحة حرب، ويجب السماح للعاملين فيها بتأدية واجبهم الإنساني تجاه المرضى دون عوائق".

وأكد أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة "انتهاك صارخ لقواعد الحرب وللقانون الإنساني الأساسي"، مؤكدًا أنه "يجب حماية العاملين في المجال الطبي".

وطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي لإنشاء دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

مندوب مصر: إسرائيل أدارت نيران مدافعها البربرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، إن إسرائيل استهدفت المدنيين في قطاع غزة، وقتلت أكثر من 45 ألف فلسطيني، 70% منهم من النساء والأطفال، كما دمرت البنية التحتية المدنية لقطاع غزة وقتلت المئات من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وقال عبد الخالق إن إسرائيل أدارت نيران مدافعها البربرية إلى القطاع الصحي الفلسطيني، وشنت حملة قتل وتدمير على المستشفيات والمنشآت الصحية والطواقم الطبية، وكان آخر فصولها تدمير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة وإيقافه عن العمل وتفريغه من المتواجدين به واعتقال طاقمه الطبي وعدد من المرضى به.

واستعرض حجم الكارثة بتدمير مستشفى كمال عدوان والبيان الصادر عن منظمة الصحة العالمية الذي أوضح خروج هذا المرفق الصحي الرئيسي الأخير في شمال قطاع غزة عن الخدمة، والذي أشار إلى أن التفكيك المنهجي للنظام الصحي والحصار الذي فرضته اسرائيل على شمال غزة لأكثر من 80 يوما بات يعرض حياة 75 ألف فلسطيني متبقين في المنطقة الخطرة.

وأشار إلى أن جهود منظمة الصحة العالمية وشركائها لدعم عمليات المستشفيات باءت بالفشل، مما أوصل شريان الحياة الصحي لشمال قطاع غزة لنقطة الانهيار، كما سلط تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي الضوء على التبعات الكارثية للاعتداءات الإسرائيلية على مستشفيات غزة، مما دفع نظام الرعاية الصحية إلى الانهيار، وأدى إلى انتفاء إمكانية الحصول على العلاج الأساسي المنقذ للحياة أو الوصول إلى الأماكن الأمنة.

وأكد عبد الخالق أن تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة بجانب القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول وتوزيع الإمدادات الطبية أدى إلى تدهور الأحوال الصحية والتسبب في كارثة طبية ووصول الأمر إلى حد المعاناة الحقيقية.

وأضاف أن الحقائق كاشفة عن عدم توفر أدلة موثقة عن مزاعم إسرائيل باستخدام المستشفيات في قطاع غزة في غير الأغراض المخصصة لها، لذا يلزم التأكيد على التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال بضمان توفير الخدمات الطبية والصحة العامة والإمدادات الطبية والغذاء لسكان قطاع غزة والموافقة على خطط الإغاثة، والتنويه إلى قصور نظام عدالة إسرائيل فيما يتعلق بسلوك قواتها وأهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة والمحاسبة الكاملة عن جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

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