نتنياهو منح وفد التفاوض الذي غادر إلى قطر "تفويضا كافيا"

القدس المحتلة/سما/

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نقاش عقد يوم الجمعة، على تفويض وفد المفاوضات الإسرائيلي الذي ذهب إلى قطر لإجراء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى.



وقال مصدر إسرائيلي إن "رئيس الوزراء وافق على استمرار جهود التفاوض". ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حصل الوفد على "تفويض كاف"، لكن هناك ثغرات أخرى في المحادثات.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مصدر إلى أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء".

وفي السياق، كشف موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب سلمت حركة حماس قائمة بأسماء 34 محتجزا تطالب بإطلاقهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وسط أنباء عن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منح تفويض كاف للوفد الإسرائيلي المفاوض الذي توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف المصدر ذاته أن هناك تقديرات أن بعض المحتجزين المدرجين في القائمة قد لا يكونون على قيد الحياة، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل هو إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الأحياء المدرجة أسماؤهم في القائمة.

في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن فريقا إسرائيليا غادر صباح الجمعة الى قطر، لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حماس.

وأضاف المصدر أن ثمة تقدما في المباحثات، ولكن هناك فجوات بين الأطراف، ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.

وأشار إلى أن الفريق الإسرائيلي المتوجه إلى الدوحة مهني، وليس فيه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ديفيد برنيع.



وكان موقع "والا" نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تقدما كبيرا في مفاوضات الصفقة هو ما دفع اسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.

وقد أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو وافق خلال اجتماع اليوم على تفويض كاف لوفد التفاوض الذي غادر إلى قطر للمشاركة في محادثات بشأن تبادل الأسرى.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن مسؤول- أن هناك فجوات رغم التقدم، فيما يبحث الوسطاء حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن، وقال المسؤول حسب الصحيفة إن إسرائيل الآن تنتظر رد حماس.