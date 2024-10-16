  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو منح وفد التفاوض الذي غادر إلى قطر "تفويضا كافيا"

الجمعة 03 يناير 2025 09:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو منح وفد التفاوض الذي غادر إلى قطر "تفويضا كافيا"



القدس المحتلة/سما/

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نقاش عقد يوم الجمعة، على تفويض وفد المفاوضات الإسرائيلي الذي ذهب إلى قطر لإجراء محادثات حول صفقة تبادل الأسرى.


وقال مصدر إسرائيلي إن "رئيس الوزراء وافق على استمرار جهود التفاوض". ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حصل الوفد على "تفويض كاف"، لكن هناك ثغرات أخرى في المحادثات.

ولفتت الصحيفة نقلا عن مصدر إلى أن "الوسطاء يحاولون إيجاد حلول لمطلب إسرائيل بالحصول على قائمة بأسماء المختطفين الأحياء".

وفي السياق، كشف موقع "والا" عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب سلمت حركة حماس قائمة بأسماء 34 محتجزا تطالب بإطلاقهم في المرحلة الأولى من الصفقة، وسط أنباء عن موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منح تفويض كاف للوفد الإسرائيلي المفاوض الذي توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف المصدر ذاته أن هناك تقديرات أن بعض المحتجزين المدرجين في القائمة قد لا يكونون على قيد الحياة، مشيرا إلى أن هدف إسرائيل هو إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين الأحياء المدرجة أسماؤهم في القائمة.

في السياق ذاته، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع أن فريقا إسرائيليا غادر صباح الجمعة الى قطر، لاستئناف المفاوضات في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حماس.

وأضاف المصدر أن ثمة تقدما في المباحثات، ولكن هناك فجوات بين الأطراف، ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.

وأشار إلى أن الفريق الإسرائيلي المتوجه إلى الدوحة مهني، وليس فيه رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" ديفيد برنيع.


وكان موقع "والا" نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تقدما كبيرا في مفاوضات الصفقة هو ما دفع اسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.

وقد أوردت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نتنياهو وافق خلال اجتماع اليوم على تفويض كاف لوفد التفاوض الذي غادر إلى قطر للمشاركة في محادثات بشأن تبادل الأسرى.

وأضافت الصحيفة -نقلا عن مسؤول- أن هناك فجوات رغم التقدم، فيما يبحث الوسطاء حلا لطلب إسرائيل تقديم قائمة بأسماء الرهائن، وقال المسؤول حسب الصحيفة إن إسرائيل الآن تنتظر رد حماس.

الأكثر قراءة اليوم

قناة "كان" العبرية : اتفاق وقف إطلاق النار “نضج” وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

﻿ توقعات اسرائيلية بعودة (الربيع العربيّ) وانهيار (الهلال الشيعيّ).. دروز سوريّة طلبوا مساعدة تل أبيب

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الأسرى

إعدام مـسـتـقـبـل غـزة ..! أكرم عطا الله

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

"بإشراف ضباط أمريكيين".. توتر في مطار بيروت إثر تفتيش مشدد لركاب طائرة إيرانية

هارتس : ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع هدفه الاستيطان ومنع عودة الفلسطينيين والتجهيز لاحتلال غزة

الأخبار الرئيسية

20241016140723reup-2024-10-16t140520z_377948514_rc2olaah4nk0_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438-1-730x438

حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة الجمعة في قطر

77 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

photo_2025-01-03_15-22-51

نواب كنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف إبادة شمال غزة.. "جنودنا يقتلون عبثا"

6777c1734236047cec7ffb4f

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية