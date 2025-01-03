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حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة الجمعة في قطر

الجمعة 03 يناير 2025 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة الجمعة في قطر



غزة/سما/

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيانٍ لها، الجمعة، استئناف المفاوضات غير المباشرة اليوم الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة. وأكدت الحركة أنه "كما في كل مرة، نؤكد جديتنا وإيجابيتنا في هذه المفاوضات، وسعينا للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت يحقق طموحات وأهداف شعبنا الصابر المرابط".

وأضافت حماس أن "أهم أولوياتنا هي وقف العدوان وحماية شعبنا، في ظل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي"، وأشارت إلى أن الجولة الحالية ستركز على "التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف تام لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، مع تحديد تفاصيل التنفيذ بشكل واضح".

وأضافت أننا "نواصل جهودنا في التواصل مع الدّول المختلفة والمؤسسات الدولية بهدف التخفيف عن شعبنا وكسر الحصار الإنساني وتأمين وإيصال ما يلزمه من احتياجات ضرورية لمواجهة الظروف المأساوية، وكذلك التحضير والترتيب لإغاثة وإيواء شعبنا فورَ التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النَّار".

أما في ما يتعلق بحملة السلطة الفلسطينية الأمنية في جنين، قالت حماس إن "حملة السلطة في جنين هي جريمة وطنية مكتملة الأركان، ونحذّر من خطر هذا التغوّل على نسيجنا المجتمعي والوطني، ومستقبل قضيتنا، فهذه الممارسات لا تخدم إلا الاحتلال ومخططاته الخبيثة في إنهاء المقاومة في الضفة الغربية واستكمال مخطط الضم والتهجير".

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