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إصابات وإحراق مركبات في هجوم للمستعمرين على سلواد شرق رام الله

الجمعة 03 يناير 2025 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات وإحراق مركبات في هجوم للمستعمرين على سلواد شرق رام الله



رام الله/سما/

 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، وأُحرقت مركبات في هجوم للمستعمرين على أطراف بلدة سلواد، شرق رام الله.

وقال رئيس بلدية سلواد رائد حامد،  إن 7 مواطنين أصيبوا بالحجارة، ونتيجة تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل المستعمرين، في منطقة نصبية غرب البلدة.

وأضاف أن المستعمرين أقدموا على إحراق 6 مركبات في المنطقة، وأن النيران أتت على بعض أشجار الزيتون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر حامد أن المستعمرين هاجموا أهالي سلواد الذين توجهوا لتفقد أراضيهم الزراعية في منطقة نصيبة، القريبة من منطقة البرج التي أزيلت منها يوم أمس الخميس بؤرة استعمارية أقيمت قبل 25 يوماً.

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