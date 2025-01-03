  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يطلب إلغاء محاكمته بالأسبوعين المقبلين والنيابة تشترط بقاءه بالمنزل

الجمعة 03 يناير 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يطلب إلغاء محاكمته بالأسبوعين المقبلين والنيابة تشترط بقاءه بالمنزل



القدس المحتلة/سما/

قدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، طلبا إلى المحكمة المركزية في القدس لإلغاء جلسات محاكمته في الأسبوعين المقبلين، إثر توصية الأطباء بالاستراحة بمنزله بعد العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال البروستاتا، يوم الأحد الماضي.

وجاء في الطلب الذي قدمه وكيل نتنياهو، المحامي عَميت حداد، أنه "بموجب وثائق التسريح، رئيس الحكومة مطالب باستراحة لمدة أسبوعين في بيته. وفي هذه، المحكمة مطالبة بالإيعاز بإلغاء المداولات المقررة في الأسبوعين القريبين".

وأشار الطلب إلى أن النيابة العامة وافقت على إلغاء جلسات المحكمة "شريطة تطبيق توصية الأطباء بكاملها". وتشير النيابة بشرطها إلى طلب نتنياهو إلغاء جلسات محاكمته الأسبوع الحالي، لكنه غادر المستشفى، أول من أمس، من أجل المشاركة في تصويت في الكنيست.

وأضاف الطلب أن وثائق نتنياهو الطبية نُقلت إلى النيابة العامة وأنه ستنقل إلى القضاة كي يطلعوا عليها، من تصويرها وحفظها في جهاز المحاكم، ما يعني ألا يكون بإمكان الجمهور الاطلاع عليها.


وسُرح نتنياهو من مستشفى هداسا – عين كارم أمس. وجاء في بيان للمستشفى أن "أطباء رئيس الحكومة أفادوا لدى تسريحه بأن وضعه مستقر ويتماثل للشفاء من العملية الجراحية بصورة مُرضية. ولا تزال أمامه فترة للتعافي".

الأكثر قراءة اليوم

قناة "كان" العبرية : اتفاق وقف إطلاق النار “نضج” وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

اختراق كبير في مفاوضات الصفقة ..نتنياهو يكلف وفد الموساد والشاباك بالسفر إلى قطر

﻿ توقعات اسرائيلية بعودة (الربيع العربيّ) وانهيار (الهلال الشيعيّ).. دروز سوريّة طلبوا مساعدة تل أبيب

شاهد..إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كبيرة" في سوريا جرت قبل 4 أشهر..

"بإشراف ضباط أمريكيين".. توتر في مطار بيروت إثر تفتيش مشدد لركاب طائرة إيرانية

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الأسرى

إعدام مـسـتـقـبـل غـزة ..! أكرم عطا الله

الأخبار الرئيسية

77 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

photo_2025-01-03_15-22-51

نواب كنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف إبادة شمال غزة.. "جنودنا يقتلون عبثا"

6777c1734236047cec7ffb4f

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الأسرى

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة.. التجارب السابقة وشروط "إسرائيل" تصعب المهمة رغم التفاؤل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية