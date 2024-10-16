  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السفارة الإيرانية في لبنان تكشف محتويات الحقيبتين الدبلوماسيتين في مطار بيروت

الجمعة 03 يناير 2025 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الإيرانية في لبنان تكشف محتويات الحقيبتين الدبلوماسيتين في مطار بيروت



طهران/سما/

كشفت السفارة الإيرانية في لبنان اليوم الجمعة عن محتويات الحقيبتين الدبلوماسيتين في مطار بيروت لدى دبلوماسي إيراني.


وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إنها "تلقت مذكرة كتابية توضيحية من سفارة إيران في بيروت حول محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي إيراني على متن رحلة ماهان تاريخ 2 يناير 2025".

وأضافت الوزارة أن السفارة الإيرانية أوضحت أن الحقيبتان "تحتويان وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بإستعمال السفارة فقط".

وأكد الخارجية اللبنانية أنه "بناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، شهد مطار بيروت الدولي إجراءات أمنية مشددة بحق ركاب طائرة إيرانية. وأفادت وسائل إعلام بأن السلطات اللبنانية أصرت على تفتيش حقائب دبلوماسيين إيرانيين، مما تسبب بتوتر استمر حتى ساعة متأخرة من الليل واستدعى تدخلات أمنية وسياسية لتهدئة الأجواء.

ويأتي ذلك بعد تداول معلومات غربية مفادها أن "إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير من طهران لبيروت".

الأكثر قراءة اليوم

قناة "كان" العبرية : اتفاق وقف إطلاق النار “نضج” وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

﻿ توقعات اسرائيلية بعودة (الربيع العربيّ) وانهيار (الهلال الشيعيّ).. دروز سوريّة طلبوا مساعدة تل أبيب

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الأسرى

إعدام مـسـتـقـبـل غـزة ..! أكرم عطا الله

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

"بإشراف ضباط أمريكيين".. توتر في مطار بيروت إثر تفتيش مشدد لركاب طائرة إيرانية

هارتس : ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع هدفه الاستيطان ومنع عودة الفلسطينيين والتجهيز لاحتلال غزة

الأخبار الرئيسية

67781fb34236046a70421714

نتنياهو منح وفد التفاوض الذي غادر إلى قطر "تفويضا كافيا"

20241016140723reup-2024-10-16t140520z_377948514_rc2olaah4nk0_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438-1-730x438

حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة الجمعة في قطر

77 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

photo_2025-01-03_15-22-51

نواب كنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف إبادة شمال غزة.. "جنودنا يقتلون عبثا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية