السفارة الإيرانية في لبنان تكشف محتويات الحقيبتين الدبلوماسيتين في مطار بيروت

طهران/سما/

كشفت السفارة الإيرانية في لبنان اليوم الجمعة عن محتويات الحقيبتين الدبلوماسيتين في مطار بيروت لدى دبلوماسي إيراني.



وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إنها "تلقت مذكرة كتابية توضيحية من سفارة إيران في بيروت حول محتويات حقيبتين صغيرتين دبلوماسيتين حملهما دبلوماسي إيراني على متن رحلة ماهان تاريخ 2 يناير 2025".

وأضافت الوزارة أن السفارة الإيرانية أوضحت أن الحقيبتان "تحتويان وثائق ومستندات وأوراق نقدية لتسديد نفقات تشغيلية خاصة بإستعمال السفارة فقط".

وأكد الخارجية اللبنانية أنه "بناء عليه، تم السماح بدخول الحقيبتين وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وفي وقت سابق من أمس الخميس، شهد مطار بيروت الدولي إجراءات أمنية مشددة بحق ركاب طائرة إيرانية. وأفادت وسائل إعلام بأن السلطات اللبنانية أصرت على تفتيش حقائب دبلوماسيين إيرانيين، مما تسبب بتوتر استمر حتى ساعة متأخرة من الليل واستدعى تدخلات أمنية وسياسية لتهدئة الأجواء.

ويأتي ذلك بعد تداول معلومات غربية مفادها أن "إيران تخطط لنقل ملايين الدولارات لحزب الله عبر رحلة لشركة ماهان إير من طهران لبيروت".