  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الإفراج عن حفيدة رفعت الأسد وأمها بعد توقيفهما في مطار بيروت

الجمعة 03 يناير 2025 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن حفيدة رفعت الأسد وأمها بعد توقيفهما في مطار بيروت



بيروت/سما/

أوضح مصدر قضائي لصحيفة "الشرق الأوسط" تفاصيل إطلاق سراح حفيدة رفعت الأسد وأمها بعد توقيفهما في مطار بيروت بتهمة حيازة جوازات سفر مزورة.


وقال المصدر إن المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي رائد أبو شقرا "تسلم الموقوفتين من جهاز الأمن العام بعد انتهاء التحقيقات الأولية معهما، وقرر تركهما بسندي إقامة، كما ادعى عليهما بجرم حيازة جوازات سفر مزورة واستخدامها على الأراضي اللبنانية، وأحال الملفّ إلى القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهما بهذا الجرم".


وأفاد بأن "الإفراج عن شمس الأسد ووالدتها جاء بعد استنفاد مدّة التوقيف الاحتياطي، إذ إن الجرم عبارة عن (جنحة استخدام وثيقة رسمية مزورة)، والمحكمة ستحاكمهما على هذا الأساس وتصدر الحكم بحقهما"، مشيراً إلى أن المحكمة "قد تكتفي بمدة التوقيف الاحتياطي وربما تفرض عليهما غرامة مالية".

ويفترض بقاء شمس الأسد ورشا خزيم على الأراضي اللبنانية إلى حين انتهاء محاكمتهما وتنفيذ الحكم الذي سيصدر بحقهما، لكن المصدر القضائي لفت إلى أن السيدتين "تعانيان من وضع قانوني صعب ومعقد".

وأضاف: "بعد صدور الحكم وتنفيذه يمكن لجهاز الأمن العام أن يصدر وثيقتين تمكنهما من التجول بموجبها في الأراضي اللبنانية إلى حين إيجاد الصيغة القانونية التي تسمح لهما بالمغادرة".

#رفعت الاسد

الأكثر قراءة اليوم

قناة "كان" العبرية : اتفاق وقف إطلاق النار “نضج” وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

﻿ توقعات اسرائيلية بعودة (الربيع العربيّ) وانهيار (الهلال الشيعيّ).. دروز سوريّة طلبوا مساعدة تل أبيب

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الأسرى

إعدام مـسـتـقـبـل غـزة ..! أكرم عطا الله

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

"بإشراف ضباط أمريكيين".. توتر في مطار بيروت إثر تفتيش مشدد لركاب طائرة إيرانية

هارتس : ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع هدفه الاستيطان ومنع عودة الفلسطينيين والتجهيز لاحتلال غزة

الأخبار الرئيسية

67781fb34236046a70421714

نتنياهو منح وفد التفاوض الذي غادر إلى قطر "تفويضا كافيا"

20241016140723reup-2024-10-16t140520z_377948514_rc2olaah4nk0_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438-1-730x438

حماس تعلن استئناف محادثات هدنة غزة الجمعة في قطر

77 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

photo_2025-01-03_15-22-51

نواب كنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف إبادة شمال غزة.. "جنودنا يقتلون عبثا"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية