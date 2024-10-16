الحوثيون يعلنون استهداف محطة كهرباء وموقع عسكري إسرائيلي في يافا

صنعاء/سما/

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تنفيذ عمليتين عسكريتين الأولى استهدفت محطة كهرباء، والثانية موقعا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا.



وجاء في بيان القوات المسلحة اليمنية، أنه "تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين إسرائيليين في منطقة يافا المحتلة".

حيث أن العملية الأولى استهدفت محطة الكهرباء شرقي منطقة يافا ونفذت بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين2" مصيبا هدفه بدقة.

والعملية الثانية استهدفت هدفا عسكريا إسرائيليا في منطقة يافا بطائرة مسيرة نوع يافا حققت هدفها بنجاح

وأكد البيان على جهوزية القوات العالية لمواجهة أي "حماقة لقوى العدوان الأمريكي والإسرائيلي أو من يتورط معهم من أي جهة كانت" والقدرة في الدفاع عن اليمن وسيادته وحقوقه المشروعة

وجدد البيان تأكيده على "استمرار العملية العسكرية المساندة للمجاهدين في غزة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".