مذيعة مصرية توبخ مستشارا في الحزب الجمهوري بسبب أطفال غزة (شاهد)

القاهرة/سما/

وبخت مذيعة في قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، مستشارا في الحزب الجمهوري الأمريكي، بسبب تبريره جرائم جيش الاحتلال في قطاع غزة.



وخلال إدارتها برنامج "مطروح للنقاش"، وبخت الإعلامية فيروز مكي، المستشار الأمريكي ليف لارسون، بعد زعمه أن ما تقوم به إسرائيل من حرب إبادة على قطاع غزة، هو "دفاع عن النفس".



وتساءل لارسون: "هل جرى إطلاق الصواريخ من غزة ضد إسرائيل من قواعد عسكرية؟ أم من مناطق عامة تعد غير قتالية؟"، لترد مكي: "إذا كنت تعني أن إسرائيل تُستهدف من منشآت مدنية، مثل المستشفيات التي تدمرها والأطباء الذين تعتقلهم بدعوى أنهم ينتمون لحركة حماس، فإن هناك تقريرا من قناة سي إن إن الأمريكية التي تعتز بها، حيث أكدت القناة في تقريرها عن مستشفى كمال عدوان في غزة، أن الأنفاق تحت المستشفيات كانت تُستخدم لنقل الأسلحة، وتحدثت عن التلاعب في أماكن الأسلحة هناك".



وأضافت فيروز مكي: "القناة نفسها اعترفت بخطئها في التقارير السابقة، عندما تحدثت عن قيام حماس بقتل الأطفال وذبحهم. أما عن الأسرى المحتجزين لدى الفصائل المسلحة، فهناك تقارير أخرى تؤكد مقتل أكثر من نصفهم، لكنهم لم يموتوا داخل منشآت مدنية أو مستشفيات، وهذا يكذب ادعاءكم".



وخلال حديثها، ابتسم ليف لارسون، لتستشيط فيروز مكي غضبا، وتوبخهه بلهجة مصرية، قائلة: "سيد ليف، أنت تبتسم كلما تحدثت عن أطفال ونساء غزة، وأتمنى منك ألا تفعل ذلك. أنت بالتأكيد لن تبتسم عندما أتحدث عن يوم من الأيام السوداء في تاريخ أمريكا أو عندما يموت أطفالكم".



وأضافت عندما حاول لارسون إيقافها: "لا تأمرني بالتوقف أبدا. أنا هنا أرد على تساؤلك بتقرير من CNN نفسها، التي خرج الرئيس الأمريكي بايدن ليتحدث عن الأطفال الإسرائيليين الذين قُتلوا بناء على هذا التقرير، بينما تجاهل التقرير نفسه عن الأنفاق تحت المستشفيات في غزة".



وتابعت فيروز قائلة: "الإدارة الأمريكية تختار التقارير الصحفية التي تناسبها، ولا يمكن أن تستهين عندما نتحدث عن طفل فلسطيني يُقتل وتباد عائلته. لا يستطيع أطفالكم أن يعيشوا معاناة أطفالنا، ولا أسمح لك بالتبسم على شاشة القاهرة الإخبارية، فهذه قناة مصرية وعربية، ويجب عليك أن تحترم الأزمة التي نتحدث عنها".



وأشاد ناشطون بما قامت به فيروز مكي، داعين بقية الإعلاميين إلى محاصرة الساسة الداعمين للاحتلال الإسرائيلي حول العالم.





