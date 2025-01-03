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مفتي سلطنة عمان يناشد اليمنيين وعموم الأمة دعم "أبطال اليمن المغاوير"

الجمعة 03 يناير 2025 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفتي سلطنة عمان يناشد اليمنيين وعموم الأمة دعم "أبطال اليمن المغاوير"



مسقط/سما/

ناشد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي أصحاب الضمائر الحية من الشعب اليمني الأصيل وعموم الأمة، الالتفاف حول "أبطال اليمن المغاوير" في "نصرتهم للحق وتحديهم لقوى الظلم ببطولة وعزم".

 

وقال الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في بيان له: "لا يزال أبطال اليمن المغاوير يواصلون نصرتهم للحق وتحديهم لقوى الظلم ببطولة نادرة، وعزم يهد الجبال الشُم ويفتت الصخور الصلدة".

وأضاف الخليلي: "وكما يتحتم على الشعب اليمني الأصيل كله أن يلتف معهم لتتوفر قوتهم وليحققوا مزيدا من الأهداف، فإنه يتحتم على الأمة الإسلامية كلها أن تشد أزرهم وتعضدهم بكل ما أوتيت فإن ذلك من حق المسلم على المسلم كما قال النبي.. الْمُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ".

وختم مفتي سلطنة عمان بيانه بالقول: "والقضية التي يضحون من أجلها هي قضية الأمة جميعا لأكثر من اعتبار، منها وجوب تعاون الأمة عندما ينكب أي قطر بغزو من عدو، ومنها أن من جملة الأرض المحتلة قبلة المسلمين الأولى ومسرى نبيهم ، فيجب عليهم أن يكرسوا جهودهم من أجل استرداد هذه المقدسات لتكون بأيد طاهرة أمينة، فلهذا نناشد الأمة جميعا وأصحاب الضمائر الحية أن يُعنوا بذلك، وألا يتوانوا عن هذا الواجب المقدس، والله ولي التوفيق".

جدير بالذكر أن حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) تستهدف السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل "تضامنا مع غزة" التي ترزح منذ أكثر من عام تحت ضربات الهجوم الإسرائيلي، في عدة بحار، كما تستهدف تل أبيب وعددا من المناطق والموانئ الإسرائيلية في نفس الإطار.

ويشدد الحوثيون على أنهم "مستمرون في عملياتهم العسكرية ضد العدو الإسرائيلي استجابة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العزيز وأبناء أمتنا العربية والإسلامية، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

على المقلب الآخر، ينفذ تحالف "حارس الازدهار"، الذي تقوده الولايات المتحدة، وتشارك فيه بريطانيا بشكل رئيسي، ضربات جوية على مواقع للحوثيين، كما قصفت إسرائيل عدة مواقع في اليمن أيضا.

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