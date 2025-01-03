  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الكشف عن حالة نتنياهو الصحية بعد عملية استئصال البروستات والأخير يغرّد على "إكس"

الجمعة 03 يناير 2025 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن حالة نتنياهو الصحية بعد عملية استئصال البروستات والأخير يغرّد على "إكس"



القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خروجه من مستشفى "هداسا" بعد خضوعه لعملية استئصال البروستات المصابة بالسرطان.


وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب بنيامين نتنياهو: "لقد غادرت للتو مستشفى هداسا عين كارم وأود أن أشكر الكثير منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، على الصلوات والتعزيزات والدعم الذي أثر بي وبعائلتي كثيرا"، معربا عن شكره لعدد من المختصين والأطباء والممرضين. 


وغادر نتنياهو مستشفى "هداسا" بعد خمسة أيام من الإقامة، إثر خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة البروستاتا.

وأفاد المستشفى بأن حالة نتنياهو مستقرة، وبأنه يتعافى بشكل جيد من العملية، مع توقع فترة تعاف إضافية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.


وأجريت العملية يوم الأحد الماضي بنجاح، حيث أكدت مصادر ديوان رئاسة الوزراء أنه كان في وعي كامل بعد الجراحة ونُقل إلى وحدة التعافي في طابق محصن تحت الأرض بالمستشفى.

وخلال فترة الإقامة، ورغم معارضة أطبائه، غادر نتنياهو المستشفى للمشاركة في جلسة الكنيست للتصويت على قانون "الأرباح المحتجزة"، وأصر على المشاركة لضمان تمرير القانون، خاصة في ظل معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه. وقد تم تمرير القانون بفارق صوت واحد (59 مقابل 58).

وفي سياق متصل، وجه نتنياهو انتقادات لاذعة للوزير بن غفير، مؤكدا دعمه لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وداعيا شركاء الائتلاف إلى توحيد الصفوف لضمان استقرار الحكومة.

الأكثر قراءة اليوم

32 الف مقاتل في غزة ..حماس والجهاد تعيدان تشكيل قوتهما العسكرية في غزة ..

قناة "كان" العبرية : اتفاق وقف إطلاق النار “نضج” وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

اختراق كبير في مفاوضات الصفقة ..نتنياهو يكلف وفد الموساد والشاباك بالسفر إلى قطر

﻿ توقعات اسرائيلية بعودة (الربيع العربيّ) وانهيار (الهلال الشيعيّ).. دروز سوريّة طلبوا مساعدة تل أبيب

اسرائيل تقصف ريف دمشق وتحتل اكبر السدود المائية في سوريا ..

شاهد..إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كبيرة" في سوريا جرت قبل 4 أشهر..

في تحدي كبير لـ"تركيا" : الولايات المتحدة تبني قاعدة جديدة في شمال سوريا

الأخبار الرئيسية

42 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يحدد ثلاث قنوات للتعامل مع الحوثيين في اليمن.. لا ضمانات بنجاحها

photo_2025-01-03_15-22-51

نواب كنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف إبادة شمال غزة.. "جنودنا يقتلون عبثا"

6777c1734236047cec7ffb4f

انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الرهائن

انطلاق جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة.. التجارب السابقة وشروط "إسرائيل" تصعب المهمة رغم التفاؤل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية