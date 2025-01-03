الكشف عن حالة نتنياهو الصحية بعد عملية استئصال البروستات والأخير يغرّد على "إكس"

القدس المحتلة/سما/

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خروجه من مستشفى "هداسا" بعد خضوعه لعملية استئصال البروستات المصابة بالسرطان.



وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب بنيامين نتنياهو: "لقد غادرت للتو مستشفى هداسا عين كارم وأود أن أشكر الكثير منكم، أيها المواطنون الإسرائيليون، على الصلوات والتعزيزات والدعم الذي أثر بي وبعائلتي كثيرا"، معربا عن شكره لعدد من المختصين والأطباء والممرضين.



وغادر نتنياهو مستشفى "هداسا" بعد خمسة أيام من الإقامة، إثر خضوعه لعملية جراحية ناجحة لإزالة البروستاتا.

وأفاد المستشفى بأن حالة نتنياهو مستقرة، وبأنه يتعافى بشكل جيد من العملية، مع توقع فترة تعاف إضافية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.



وأجريت العملية يوم الأحد الماضي بنجاح، حيث أكدت مصادر ديوان رئاسة الوزراء أنه كان في وعي كامل بعد الجراحة ونُقل إلى وحدة التعافي في طابق محصن تحت الأرض بالمستشفى.

وخلال فترة الإقامة، ورغم معارضة أطبائه، غادر نتنياهو المستشفى للمشاركة في جلسة الكنيست للتصويت على قانون "الأرباح المحتجزة"، وأصر على المشاركة لضمان تمرير القانون، خاصة في ظل معارضة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه. وقد تم تمرير القانون بفارق صوت واحد (59 مقابل 58).

وفي سياق متصل، وجه نتنياهو انتقادات لاذعة للوزير بن غفير، مؤكدا دعمه لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وداعيا شركاء الائتلاف إلى توحيد الصفوف لضمان استقرار الحكومة.