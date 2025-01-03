"نيويورك بوست" تكشف دوافع جديدة لتفجير شاحنة "سايبرتراك" في لاس فيغاس

واشنطن/سما/

كشفت صحيفة "نيويورك بوست" دوافع جديدة لجريمة ماثيو ليفلسبرغر منفذ تفجير شاحنة "سايبرتراك" في لاس فيغاس.



وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على التحقيق، أن المشتبه به ربما كان يعاني من مشاكل عائلية، حيث كان على وشك الانفصال عن زوجته بسبب شكوكها في خيانته لها.

وأشارت الصحيفة إلى أن "زوجة جندي الجيش الذي فجر شاحنة تيسلا سايبر ترك خارج فندق ترامب الدولي في لاس فيغاس يوم الأربعاء، انفصلت عنه قبل 6 أيام من انتحاره في السيارة"، منوهة إلى أن المشتبه به "غادر منزله في كولورادو سبرينغز في اليوم التالي لعيد الميلاد بسبب شجار مع زوجته بسبب زناه".

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك بوست" إن زوجة ليفلسبرغر أخبرته أنها تعلم أنه يخونه.

وأجبرت التفاصيل الجديدة المحققين على اعتبار مشاكل حياته الشخصية هي السبب وراء تصرفاته، على الرغم من أن شكوكهم الأولى كانت مرتبطة في السابق بالدوافع السياسية.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في مكتب التحقيقات الاتحادي، أن المكتب كان يدرس احتمال أن يكون للانفجار دوافع سياسية لأنه وقع بالقرب من فندق يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وداخل سيارة صنعتها شركة حليفه المقرب إيلون ماسك.

وفي وقت سابق، قال عمدة لاس فيغاس، كيفن مكماهيل، إن المشتبه به في تفجير شاحنة تيسلا سايبرتراك في لاس فيغاس، ماثيو ليفلسبرغر، خدم في ألمانيا في مجموعة القوات الخاصة العاشرة التي تدرب أفراد الجيش الأوكراني.