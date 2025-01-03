انقسام بالأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في مفاوضات الرهائن

القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر لموقع Ynet الإسرائيلي عن انقسام في الأجهزة الأمنية حول جدية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مفاوضات إطلاق الرهائن مع "حماس".



وقال الموقع إنه في ظل كلام كبار المسؤولين في إسرائيل عن "تقدم بطيء" في مفاوضات صفقة الرهائن، يعقد نتنياهو اليوم الجمعة، جلسة خاصة حول موضوع الأسرى والمفقودين، مبينا أن الجلسة كانت تهدف بشكل أساسي إلى تحديد التفويض والحدود للفريق الذي ذهب إلى قطر.



وأعلن مكتب نتنياهو الليلة الماضية أنه وافق على إرسال "وفد من الرتب المهنية من الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي إلى قطر لمواصلة محادثات التفاوض". والوفد الذي سيغادر اليوم سيبقى في قطر بالتزامن مع الوفد الذي سترسله "حماس" أيضا لمواصلة المفاوضات.

وأشار مسؤولون كبار في إسرائيل إلى أنه على الرغم من التقدم، "لم يتم تحقيق أي اختراق حتى الآن، وما زالت هناك فجوات"، مشيرين إلى أن الوسطاء يزيدون الضغوط على الأطراف، ويريدون حضور الوفد الإسرائيلي إلى المحادثات، رغم أن "حماس" لا تزال ترفض تسليم قوائم المختطفين.

وذكر الموقع أن هناك انقساما في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول جدية نتنياهو في المفاوضات، بين من يعتقد أنه يحاول أن يظهر أمام الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب وكأنه جدي، وبين من يعتقد أن جدي للمرة الأولى.