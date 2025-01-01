إصابة 3 جنود في “جباليا” وتقديرات إسرائيلية باستمرار القتال في شمال غزة لأيام أخرى

القدس المحتلة / سما/

أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة بدبابة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، الخميس، بحسب صحيفة “معاريف” العبرية.

وقالت الصحيفة، الجمعة: “يقدر الجيش الإسرائيلي أن القتال في جباليا سيستمر لبضعة أيام أخرى”.

وأضافت: “رغم الأضرار التي لحقت بحماس شمال قطاع غزة وفي جباليا، فهي تحاول تحدي الجيش الإسرائيلي على أساس نقطة بنقطة”.

وأشارت إلى أن “جباليا أصبحت مدينة أشباح. فقط الكلاب المهجورة تسير عبر الوحل في الشوارع التي كانت تعج بالحركة، فلم تعد هناك أبنية قائمة، وإذا كان هناك بناء قائم هنا وهناك، فإنه يخترقه شظايا الرصاص والقذائف”.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ قبل أكثر من 3 أشهر عملية عسكرية واسعة في جباليا هجّر خلالها عشرات آلاف الفلسطينيين من منازلهم ودمر الكثير من المباني وقتل وجرح آلاف الفلسطينيين.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تعمل على احتلال المنطقة وتحويلها إلى منطقة عازلة وتهجيرهم تحت وطأة قصف دموي وحصار مشدد يحرمهم من الغذاء والماء والدواء.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.