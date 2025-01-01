حادث عرضي..استشهاد الرائد رشيد شقو أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين

جنين/سما/

نعى الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، شهيد الواجب الوطني، ابن مدينة نابلس، الرائد رشيد شقو، مرتب جهاز المخابرات العامة، الذي ارتقى صباح اليوم الجمعة في حادث عرضي أثناء تأدية واجبه الوطني في مخيم جنين.

وباستشهاد الرائد شقو، يرتفع عدد شهداء الواجب الوطني من قوى الأمن خلال الحملة الأمنية الوطنية المتواصلة في مدينة جنين ومخيمها منذ الـ14 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى 6 شهداء هم: الرائد حسين أحمد حسن نصار (مرتب حرس الرئيس)، الملازم أول ابراهيم جمعة القدومي (من مرتبات جهاز الأمن الوقائي)، النقيب حسن نادر عبد الله (مرتب جهاز المخابرات العامة)، رقيب أول مهران قادوس (مرتب الشرطة الفلسطينية)، مساعد أول ساهر فاروق جمعة ارحيل (مرتب الحرس الرئاسي).