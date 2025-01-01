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حماس توضح موقفها من تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة..

الجمعة 03 يناير 2025 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس توضح موقفها من تشكيل اللجنة الإدارية في قطاع غزة..



الدوحة /سما/

أكدت حركة  حماس ، اليوم الجمعة، 03 يناير 2025، تلقّيها عددا من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع  غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية.

وفيما يلي نص البيان الذي اصدرته حماس:

- تلقينا واستمعنا مؤخرا إلى العديد من المبادرات والمقترحات الوطنية في إطار التحرك لإنقاذ قطاع غزة مما يتعرض له من إبادة جماعية وتدمير ممنهج على أيدي العصابات الصهيونية  بتواطؤ غربي وفشل دولي صادم.

- إننا منذ البداية سعينا وبكل جد وإخلاص لترتيب البيت الفلسطيني وترسيخ وحدته وإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، ومن أجل ذلك قدمنا كل المرونة للوصول إلى  اتفاقات وتوافقات وطنية سواء اتفاقات القاهرة المتتالية أو في الجزائر وحتى في روسيا والصين، وسعينا بشكل حثيث لتطبيقها.

- تجاوبنا خلال الأشهر الأخيرة مع  الجهود التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية وسعينا إلى تشكيل حكومة توافق وطني أو تكنوقراط، وتعاملنا بإيجابية مع مبادرة الأشقاء في مصر المدعومة عربيا وإسلاميا لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة بشكل مؤقت وأن تكون مرجعيتها السياسية المرسوم الرئاسي الفلسطيني، والتأكيد على أن قطاع غزة هو جزء أصيل من الجغرافيا السياسية الفلسطينية، وقطعنا شوطا مهما مع الإخوة في حركة  فتح برعاية الأشقاء في مصر لتشكيلها، ثم توصلنا وتوافقنا  مع العديد من القوى والفصائل والشخصيات والفعاليات الوطنية إلى مجموعة من الأسماء المقترحة  من ذوي الكفاءات الوطنية والمهنية، وتم تسليمها إلى الأشقاء في مصر .

- نأمل من الإخوة في حركة فتح  والسلطة التجاوب مع جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في إطار النظام السياسي الفلسطيني والعمل من خلال الإجماع الوطني ومشروعيته السياسية.

- نؤكد جاهزيتنا لتنفيذ أي من الاتفاقات التي توصلنا إليها وطنيا، بل ومنفتحون على كل صيغة من شأنها أن تلم شمل شعبنا ومؤسساته وتعيد الاعتبار لنظامه السياسي.

- ختاماً، إن فلسطين أرضاً وقضية تتعرض لمخاطر حقيقية بهدف الشطب والإلغاء، بما يتطلب الوحدة والتماسك وتجميع قوانا الوطنية الفلسطينية في كل مكان ومستوى للتحرك على قاعدة المقاومة الشاملة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر.

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