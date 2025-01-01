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محللو عملات يوضحون.. أين ستصل أسعار تداول البيتكوين خلال العام 2025؟

الجمعة 03 يناير 2025 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محللو عملات يوضحون.. أين ستصل أسعار تداول البيتكوين خلال العام 2025؟



سما / وكالات /

أوضح محللون في سوق العملات المشفرة الأهداف التي من الممكن أن تحققها عملة البيتكوين خلال 2025.

فأوضح المحلل في مركز "BitRiver" فلاديسلاف أنتونوف أن عملة البيتكوين ستستمر في النمو وقد تصل إلى 160 ألف دولار بحلول نهاية العام.

وأشار إلى أنه في حال قررت الولايات المتحدة إنشاء صندوق احتياطي من البيتكوين، فقد يتجاوز سعرها الـ250 ألف دولار.

وتم تداول عملة البيتكوين يوم 2 يناير، بسعر 96.5 ألف دولار، مما يدل على نمو سنوي يبلغ حوالي 120%.

وأضاف أنتونوف: "يشير التحليل الفني لوجود منطقة مقاومة متوسطة تتراوح بين 104-105 آلاف دولار، ونحن نراقبها، حيث قد يبدأ المشترون في إغلاق صفقات الشراء عندها خوفا من انهيار جديد".

وأكد أن المحرك الرئيسي للعملات المشفرة هو موقف الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من سوق العملات المشفرة بشكل عام وعلى وجه الخصوص خطط إنشاء صندوق احتياطي من البيتكوين.

وفقًا لتقديرات موقع "FG Finam"، فإن أسعار العملة المشفرة الرئيسية، إذا استمر التصحيح (هبوط السعر بشكل مؤقت)، قد تجد مستوى دعم في منطقة 85 ألف دولار في النصف الأول من عام 2025، وأوضح الموقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يمكنه الاعتراض على قرار الكونغرس الأمريكي بشأن إنشاء احتياطي من عملات البيتكوين.

وأكد محلل الشركة ألكسندر بوتافين أنه "إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار من قبل الكونغرس، فسيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي ببساطة قبوله كأمر مسلم به".

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