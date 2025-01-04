طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة

القدس المحتلة / سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الجمعة صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً وشديد البرودة ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 04/01/2025 يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و بارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 05/01/2025 يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و بارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاثنين 06/01/2025 يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .