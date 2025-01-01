  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاعلام العبري : فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات مع حماس ..

الجمعة 03 يناير 2025 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري : فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات مع حماس ..



القدس المحتلة / سما/

 قالت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، إن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر تأكيده إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.

وأمس الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة الدوحة -الجمعة- لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذا الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".

الأكثر قراءة اليوم

أبو مرزوق: جولة مفاوضات جديدة تبدأ في الدوحة غداً وفرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق..

32 الف مقاتل في غزة ..حماس والجهاد تعيدان تشكيل قوتهما العسكرية في غزة ..

اختراق كبير في مفاوضات الصفقة ..نتنياهو يكلف وفد الموساد والشاباك بالسفر إلى قطر

اسرائيل تقصف ريف دمشق وتحتل اكبر السدود المائية في سوريا ..

العليا الاسرائيلية تصادق على قانون بن غفير وتمنعه من التدخل بالتحقيقات..

نواب في “الكنيست”: “حماس” تستنزف الجيش الإسرائيلي وتُعيد بناء نفسها ويجب تنفيذ خطة الجنرالات للقضاء على غزة

شاهد..إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كبيرة" في سوريا جرت قبل 4 أشهر..

الأخبار الرئيسية

﻿ توقعات اسرائيلية بعودة (الربيع العربيّ) وانهيار (الهلال الشيعيّ).. دروز سوريّة طلبوا مساعدة تل أبيب

قناة "كان" العبرية : اتفاق وقف إطلاق النار “نضج” وسيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

الجزائر تعلن عزمها على عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الـ"أونروا"

455 يوما من الحرب في قطاع غزة: شهداء بالعشرات في يوم دام وتصعيد جنوني من قبل اسرائيل..

اختراق كبير في مفاوضات الصفقة ..نتنياهو يكلف وفد الموساد والشاباك بالسفر إلى قطر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية