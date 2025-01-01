الاعلام العبري : فريق إسرائيلي غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات مع حماس ..

القدس المحتلة / سما/

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الجمعة، إن فريقا إسرائيليا غادر إلى قطر لاستئناف المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس.

ونقلت القناة الإسرائيلية، عن مصدر تأكيده إحراز تقدم في المباحثات ولكن هناك فجوات بين الأطراف ولا يوجد اختراق يؤدي إلى صفقة.

وأمس الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة الدوحة -الجمعة- لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس.

وحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن هذا الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".