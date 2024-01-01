  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد..إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كبيرة" في سوريا جرت قبل 4 أشهر..

الخميس 02 يناير 2025 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..إسرائيل تكشف تفاصيل "عملية كبيرة" في سوريا جرت قبل 4 أشهر..



القدس المحتلة / سما/

كشف الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تفاصيل عملية كبيرة نفذها في سوريا وشارك فيها أكثر من 100 مقاتل في وحدة شلداغ الخاصة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في منصة "إكس": "أكثر من 100 مقاتل من وحدة شلداغ الخاصة داهموا ودمروا قبل أربعة أشهر موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في عمق سوريا".

وأضاف: "يكشف الجيش الإسرائيلي النقاب عن عملية خاصة لسلاح الجو جرت في الثامن من سبتمبر 2024 دمر خلالها أفراد وحدة شلداغ موقعا تحت الأرض لإنتاج الصواريخ الدقيقة في منطقة مصياف في عمق الأراضي السوري.

وتابع: "خلال سنوات قامت هيئة الاستخبارات بأعمال جمع معلومات ومراقبة استخبارية متواصلة بينت نوعية الهدف حيث جرت قبل تنفيذ العملية بلورة خطة شاملة لتدمير الموقع من خلال قوات سلاح الجو".

وأوضح: "لقد هبطت القوات في الميدان من خلال مروحيات عسكرية بغطاء من النيران وإسناد جوي لقطع سلاح الجو المسيرة والطائرات الحربية وسفن سلاح البحرية".

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: التوصل لـ"تفاهم" بين "إسرائيل" وحماس بشأن صفقة تبادل

هكذا تُعِدُّ "إسرائيل" جيلي "الموساد" و"الشاباك" القادمين..

شهداء وجرحى بالعشرات والاحتلال يغتال قائد الشرطة في قطاع غزة مع احد معاونيه

قرار بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين

غالانت يعلن استقالته من الكنيست... يهاجم نتنياهو ويعدّد "إنجازاته"

رسالة عاجلة لنتنياهو.. "إسرائيل" تخطط لزيادة الهجرة

استقالة المدعية العامة في محاكمة نتنياهو من منصبها

الأخبار الرئيسية

32 الف مقاتل في غزة ..حماس والجهاد تعيدان تشكيل قوتهما العسكرية في غزة ..

اسرائيل تقصف ريف دمشق وتحتل اكبر السدود المائية في سوريا ..

أبو مرزوق: جولة مفاوضات جديدة تبدأ في الدوحة غداً وفرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق..

سرايا القدس : اسير اسرائيلي حاول الانتحار بعد فشل وتأخير المفاوضات

نواب في “الكنيست”: “حماس” تستنزف الجيش الإسرائيلي وتُعيد بناء نفسها ويجب تنفيذ خطة الجنرالات للقضاء على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية