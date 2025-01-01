في تحدي كبير لـ"تركيا" : الولايات المتحدة تبني قاعدة جديدة في شمال سوريا

وكالات / سما/

تتصاعد التوترات في شمال سوريا، فقد وصلت اليوم الخميس قوافل تحمل تحصينات خرسانية مخصصة لإقامة قاعدة أميركية في مدينة كوباني شمالي سوريا، معقل الميليشيات الكردية الواقعة على الحدود التركية.

وقد تم تسجيل القافلة من قبل السكان المحليين الذين قاموا بتحميل مقاطع الفيديو على الإنترنت، وأفادت المنظمة السورية لحقوق الإنسان، التي تعمل من لندن، أنها كانت خطوة أمريكية لبناء موقع عسكري كبير في البلدة.

وصلت بالأمس قافلة كبيرة من الجيش الأمريكي إلى البلدة ضمن ما عرف بأنها دورية قتالية في المنطقة.

وهددت تركيا في الأسابيع الأخيرة بإدخال قوات إلى البلدة، التي يتحصن فيها جماعة قسد الكردية كما فعلت تركيا في مناطق أخرى في سوريا.

وتقاتل المليشيات الكردية في سوريا بشكل نشط عناصر من الجيش الحر المدعوم من تركيا .

وفي الأسبوع الماضي، تمكن الأكراد من السيطرة على عدة قرى سقطت في أيدي الجيش الحر الشهر الماضي.