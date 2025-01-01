"يسرائيل هيوم": إدارة ترامب ستفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

سما / وكالات /

من المنتظر أن يفرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

واضافت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة على الأمر."من المحتمل أن ينشر ترامب في اليوم الثاني من ولايته، أي 21 يناير/كانون الثاني، الأوامر المقررة. وستكون العقوبات التي أعلنها ترامب شخصية لموظفي المحكمة، بما في ذلك القضاة والمحامون، وكذلك للمؤسسة نفسها.

الغرض من التحركات الأميركية هو اجبار المحكمة على سحب مذكرات الاعتقال التي أصدرتها ضد نتنياهو وغالانت.

وترى الإدارة الأميركية المقبلة أن مذكرات الاعتقال التي أصدرتها محكمة لاهاي ضد نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق غالانت تشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.

وقال المقربون من ترامب، وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إن الولايات المتحدة في نظرهم هي التالية في الصف بعد إسرائيل لتلقي أوامر من هذا النوع، وبالتالي فإن الإشارة إلى الأوامر ضد المسؤولين الإسرائيليين هي كما لو أنها صدرت ضد قادة أميركيين.