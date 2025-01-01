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اسرائيل تقصف ريف دمشق وتحتل اكبر السدود المائية في سوريا ..

الخميس 02 يناير 2025 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تقصف ريف دمشق وتحتل اكبر السدود المائية في سوريا ..



القدس المحتلة / سما/

 أفادت وسائل إعلام سورية بان انفجارات قوية في ريف دمشق الغربي وسط أنباء عن قصف إسرائيلي استهدف موقع تل الشحم العسكري.

وأفادت مصادر أن غارة إسرائيلية استهدفت قيادة اللواء 90 في سعسع في ريف العاصمة السورية.

ويشكل اللواء 90 الذي يقع شمال القنيطرة أحد ألوية المدرعات الأساسية في الجيش السوري.

في غضون ذلك ، سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على "سد المنطرة" في ريف القنيطرة في الجولان السوري المحتل.

وتوغل جنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وقام بإنشاء قواعد عسكرية في نقاط عدة، بالإضافة إلى سواتر ترابية، كما منعوا أي حركة دخول وخروج إلا بأوقات معينة حددوها للسكان.

ويعتبر "سد المنطرة" المزود الرئيس للمياه في القنيطرة وأريافها وصولا إلى محافظة درعا، وهو من أكبر وأهم السدود المائية في الجنوب السوري.

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