  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

11 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بمدينة غزة

الخميس 02 يناير 2025 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
11 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة بمدينة غزة



غزة /سما/

استشهد 11 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بمدينة غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال مواطنين عند محطة البربري في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وقالت مصادر طبية أن ثلاثة مواطنين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال عربة في شارع المعامل بحي الدرج وسط غزة.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في شارع الثورة قرب "تاج مول" غرب مدينة غزة، إضافة إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف المواطنين في شارع كشكو بحي الشجاعة شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن 63 مواطنا استشهدوا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,581 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

الأكثر قراءة اليوم

إعلام عبري: التوصل لـ"تفاهم" بين "إسرائيل" وحماس بشأن صفقة تبادل

هكذا تُعِدُّ "إسرائيل" جيلي "الموساد" و"الشاباك" القادمين..

شهداء وجرحى بالعشرات والاحتلال يغتال قائد الشرطة في قطاع غزة مع احد معاونيه

قرار بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين

غالانت يعلن استقالته من الكنيست... يهاجم نتنياهو ويعدّد "إنجازاته"

استقالة المدعية العامة في محاكمة نتنياهو من منصبها

رسالة عاجلة لنتنياهو.. "إسرائيل" تخطط لزيادة الهجرة

الأخبار الرئيسية

32 الف مقاتل في غزة ..حماس والجهاد تعيدان تشكيل قوتهما العسكرية في غزة ..

اسرائيل تقصف ريف دمشق وتحتل اكبر السدود المائية في سوريا ..

أبو مرزوق: جولة مفاوضات جديدة تبدأ في الدوحة غداً وفرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق..

سرايا القدس : اسير اسرائيلي حاول الانتحار بعد فشل وتأخير المفاوضات

نواب في “الكنيست”: “حماس” تستنزف الجيش الإسرائيلي وتُعيد بناء نفسها ويجب تنفيذ خطة الجنرالات للقضاء على غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية