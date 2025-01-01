سرايا القدس : اسير اسرائيلي حاول الانتحار بعد فشل وتأخير المفاوضات

غزة/سما/

قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس "أبو حمزة" اليوم الخميس، إنه قبل ثلاثة أيام تعاملت إحدى فرقهم الطبية مع محاولة انتحار أحد الأسرى الاسرائيليين لدى إحدى مجموعات التأمين في سرايا القدس.

وأضاف ابو حمزة: نجح الفريق الطبي في إنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار، بسبب حالته النفسية بعد وضع حكومة نتنياهو شروط جديدة أدت إلى فشل وتأخير مفاوضات إطلاق سراحه.

وأشار ابو حمزة الى أن الأسير الاسرائيلي الذي حاول الانتحار كان من المقرر أن يتم إطلاق سراحه ضمن دفعة الأسرى التي ينطبق عليها شروط ومعايير المرحلة الأولى من صفقة التبادل.





وبين أنه نتيجة هذه الحادثة أعطت سرايا القدس قراراً بتشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى.