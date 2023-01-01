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شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال شرق خان يونس

الخميس 02 يناير 2025 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال شرق خان يونس



غزة /سما/

استشهد مواطنان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان  باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في بلدة بني سهيلا. 

ومنذ فجر اليوم، استشهد 13 مواطنا وأصيب العشرات بجروح، في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة في قطاع غزة، 11 منهم في خان يونس. 

واطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة "كواد كوبتر" النار في منطقتي الكرامة والصفطاوي شمال مدينة غزة.

كما يواصل جيش الاحتلال نسف مبانٍ سكنية غرب مخيّم جباليا شمال قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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