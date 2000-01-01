استقالة المدعية العامة في محاكمة نتنياهو من منصبها

القدس المحتلة/سما/

أعلنت ليئات بن آري، المدعية العامة لشؤون التنفيذ الاقتصادي والمدعية العامة في محاكمة رئيس وزراء حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو مساء يوم الأربعاء، استقالتها من منصبها بعد أكثر من 27 عامًا في الخدمة.

وقالت "آري"، إن تقاعدها لا علاقة له بملفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأمر الذي أدى إلى انتقادات حادة ضدها من قبل مؤيديه - وفي كثير من الأحيان إلى الشتائم والتهديدات أيضا، بحسب ما نقلته "وسائل إعلام عبرية".

وأضافت "آري" في إعلان استقالتها أنه "على مر السنين، تعاملت في مجال الجرائم الاقتصادية والفساد الحكومي، ورأيت في تنفيذها أهمية كبيرة لوجود دولة إصلاحية".

وأكدت: "أدرت وأشرفت على قضايا الاحتيال والنزاهة ضد المسؤولين المنتخبين ورؤساء البلديات والشركات الكبرى في الاقتصاد، من بين أمور أخرى، أدرت ملفات التحقيق مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وملفات قضية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وشكر المدعي العام للدولة أميت أيسمان بن آري على "تفانيها وتصميمها واحترافها الاستثنائي"، وعلى "مساهمتها الكبيرة في مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية في إسرائيل"، مضيفًا أنها قادت "قضايا حساسة ومعقدة" وكانت "شخصية محورية" في مكتب المدعي العام للدولة.

وفي حين كانت بن آري شخصية بارزة في مكتب المدعي العام في تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، فقد كان محامون آخرون في الادعاء يترافعون في القضية في المحكمة في الآونة الأخيرة، وقد قدمت لهم بن آري دعمها الكامل.

وقالت في بيان إن القضايا المرفوعة ضد نتنياهو يديرها "فريق من المدعين العامين ذوي الخبرة والمهنية"، والذين قالت إنهم شاركوا في القضية "طوال عملية صنع القرار و"إدارة القضية في المحكمة".

حملة ضد بن آري

وتعرضت بن آري لانتقادات من نتنياهو وأنصاره بسبب دورها في توجيه الاتهامات إليه خلال فترة التحقيق.

خلال مرحلة التحقيق في القضايا الجنائية ضد نتنياهو، دعا بن آري إلى توجيه اتهامات الرشوة لرئيس الوزراء في القضايا الثلاث المرفوعة ضده.

وفي نهاية المطاف، اتهم النائب العام آنذاك أفيخاي ماندلبليت نتنياهو بالرشوة في القضية 4000 فقط.

خلال شهادة رئيس الوزراء أمام المحكمة في ديسمبر/كانون الأول، سعى نتنياهو ومحاميه أميت حداد إلى تقويض تهمة الرشوة على وجه التحديد. ويُزعم أن نتنياهو تلقى رشوة في شكل تغطية إعلامية إيجابية من موقع "والا" الإخباري، في مقابل الموافقة على قرارات تنظيمية تقول النيابة العامة إنها أفادت بشكل كبير مالك "والا" ورجل الأعمال شاؤول إلوفيتش.

محاكمة نتنياهو

ويواجه نتنياهو محاكمة في ثلاث قضايا فساد، حيث يواجه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضيتين 1000 و2000، واتهامات بالرشوة، فضلاً عن الاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 4000.

وتدور القضية 1000 حول مزاعم بأن نتنياهو وزوجته سارة تلقيا هدايا باهظة الثمن بشكل غير مشروع من قطب الإعلام في هوليوود أرنون ميلشان بقيمة نحو 700 ألف شيكل، وأن نتنياهو انتهك قوانين تضارب المصالح عندما قدم المساعدة لميلشان في تجديد تأشيرة إقامته طويلة الأمد في الولايات المتحدة وسعى إلى مساعدته في قضايا ضريبية.

وفي القضية رقم 2000، يتهم رئيس الوزراء بالاحتيال وخيانة الأمانة بسبب محاولته المزعومة التوصل إلى اتفاق مقايضة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون (نوني) موزيس، حيث تمنح يديعوت رئيس الوزراء تغطية إعلامية أكثر إيجابية مقابل تشريع يضعف منافستها الرئيسية، صحيفة إسرائيل اليوم المجانية.

القضية 4000، المعروفة أيضًا باسم قضية بيزك-والا، هي الأكثر خطورة التي يواجهها رئيس الوزراء، حيث يُتهم بالموافقة على قرارات تنظيمية استفاد منها ماليًا المساهم العملاق في شركة بيزك للاتصالات إلوفيتش بمئات الملايين من الشواكل. في المقابل، يُزعم أن نتنياهو حصل على تغطية إعلامية إيجابية من موقع والا الإخباري، الذي يمتلكه إلوفيتش أيضًا.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات ويقول إن الاتهامات ملفقة في انقلاب سياسي قادته الشرطة والنيابة العامة.

ودائمًا ما أنكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مُصِرًّا على أنَّ القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، إلا أن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة، تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة.