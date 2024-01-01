رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد عشرات المواطنين بمجازر مروعة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، ونسف الاحتلال الاسرائيلي مباني سكنية شمال القطاع، والظروف المأساوية للنازحين في ظل المنخفض الجوي.

وفيما يلي أبرز هده العناوين:

*"الحياة الجديدة":

-الرئيس: الثورة الفلسطينية حررت إرادة شعبنا وآن الأوان لإنجاز هدف تجسيد الدولة وانهاء الاحتلال

-الرئيس يوقع نشرة الترقيات الخاصة بقوى الامن للجنود وضباط الصف والضباط حتى رتبة عميد اعتبارا من تاريخه

-الرئاسة تثمن البيان الصادر عن شخصيات اعتبارية من غزة الذي طالب بعودة القطاع الى مسؤولية منظمة التحرير

-المفتي: الاثنين 27 كانون الثاني ذكرى الاسراء والمعراج

-مجلس الوزراء يحذر من اتساع دائرة المجاعة في غزة

-محللون يحذرون من مخاطر السلوكيات الداعشية التكفيرية في مخيم جنين

-إصابة شاب ومواطنة في حلحول وهدم منزلين بضاحية السلام والجفتلك

*"الأيام":

-الأمم المتحدة: النظام الصحي في غزة "على شفير الانهيار التام"

-القطاع: غارات ونسف مبان سكنية شمال القطاع، ظروف مأساوية للنازحين في ظل المنخفض الجوي

-الـرئيـس: آن الاوان لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة وعاصمتها الـقـدس

-تحقيق لـ"هآرتس": فرقة فاخ عملت على هدم 60 مبنى في غـزة يومـيـًا

-الرئيس يصــادق على قـانـون ضـريبـة القيمة المضافة: تدرج وفق القطاعات

-سلطات الاحتلال تصادق اليوم على بناء 765 وحدة استيطانية في الضفة

-تقـريـر: "حمــاس" تـقـترح هـدنـة لمــدة أسبوع لـ"إعداد قائمة بأسماء الرهائن"

-5.5 مليون عدد سكان دولة فلسطين

-الضفة: اقتحامات وإصابات، هدم في القدس والجفتلك، المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

-الطــيران الاميركي الـبريطــانـي يشن سلسلة غارات على صنعاء

-الاحتلال هــدم 215 مبـنـى بالقدس الشرقية خلال 2024

-دمشق: الشرع يلتقي ممثلين لمختلف الكنائس المسيحية

*"القدس":

-عشرات الشهداء والجرحى بمجازر مروعة بالغارات والقصف المدفعي

- الموت بردا يتهدد آلاف النازحين

-الرئيس: الثورة حررت إرادة شعبنا وآن الاوان لتجسيد الدولة وإنهاء الاحتلال

-الاحتلال قتل 1091 رضيعا في غزة منذ 7 أكتوبر

-لازاريني: 258 من موظفي الاونروا قتلوا في غزة منذ بداية الحرب

-بلدية غزة تحذر من كارثة صحية بعد قصف محطة ضخ مياه الصرف الصحي

-المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في المعرجات والمسافر

-إحياء الذكرى الستين لانطلاقة "فتح"

-السماح بمغادرة أطفال من غزة لتلقي العلاج بالأردن