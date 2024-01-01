الاحتلال يهدم منزلا شرق طولكرم

طولكرم/سما/

هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، منزل المعتقل محمد طلال فريد ابو ياسين، في بلدة بلعا شرق طولكرم.

وافادت وكالة الأنباء الفلسطينية إن نحو 30 آلية عسكرية ترافقها جرافتان عسكريتان، اقتحمت البلدة من جهة بلدة عنبتا المجاورة، وحاصرت المنزل المستهدف في الحي الغربي من البلدة، قبل أن تشرع بهدمه.

ويتكون المنزل من طابقين ومخزن، كان يقطنه المعتقل أبو ياسين وعائلته التي اضطرت إلى اخلائه، بعد تلقيها اخطارا بالهدم.

وكانت عائلة ابو ياسين، قد تلقت قبل اسبوع اخطارا من قبل الاحتلال، بهدم منزلها والاستيلاء عليه ومنع البناء مرة اخرى في الموقع.

واعتقلت قوات الاحتلال، محمد أبو ياسين في كانون الثاني/ يناير 2024، من منزله.