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طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة

الخميس 02 يناير 2025 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : اجواء شديدة البرودة



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو يوم الخميس صافياً بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 03/01/2025 يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 04/01/2025 يكون الجو بارداً خاصة فوق المناطق الجبلية وغائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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