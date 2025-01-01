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شهداء وجرحى بالعشرات والاحتلال يغتال قائد الشرطة في قطاع غزة مع احد معاونيه

الخميس 02 يناير 2025 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهداء وجرحى بالعشرات والاحتلال يغتال قائد الشرطة في قطاع غزة مع احد معاونيه



غزة/سما/

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٥٤ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي مجزرتين خلال ال ٤٨ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها ١٢ شهيد و ٤١ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٥٥٣ شهيد و ١٠٨٣٧٩ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

جنوب قطاع غزة

واستشهد احد عشر مواطنا بينهم خمس أطفال وامرأتان و ١٢ إصابة إثر قصف طائرات الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وعُرف من شهداء المجزرة اللواء محمود صلاح مدير عام الشرطة في قطاع غزة ومساعده العميد حسام مصطفى شهوان "ابو شروق"

وكانت طائرات الاحتلال قصفت تجمعا للمواطنين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس ما اسفر عن استشهاد اربعة مواطنين واصابة اثنين اخرين.

غزة والشمال

واستشهد تسعة مواطنين في قصف شقة سكنية لعائلة السويركي وتجمع للمواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء لجزء من جباليا البلد وأحياء بمدينة غزة.

واستشهد الشقيقان حمزة وياسين عوني الشيخ في قصف الاحتلال على شمال غزة، ليلتحقان بوالدتهما وأشقائهما الذين سبقوهما في الاستشهاد.

وسط قطاع غزة

وقصفت الزوارق الحربية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع دون تسجيل اصابات.

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