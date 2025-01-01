رسالة عاجلة لنتنياهو.. "إسرائيل" تخطط لزيادة الهجرة

القدس المحتلة/سما/

وجه وزير الخارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأربعاء، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبًا بعقد اجتماع طارئ بهدف إطلاق خطة لـ"إدارة عملية هجرة واسعة النطاق" نحو الأراضي المحتلة، وذلك بزعم تصاعد موجات "معاداة السامية حول العالم، وتأثيرها الكبير على شعور الأمان لدى الجاليات اليهودية عالميا".

وأشار ساعر في رسالته إلى أن هناك زيادة ملحوظة في حوادث "معاداة السامية، والتي باتت تؤثر على حياة اليهود في الشتات، ما دفعهم إلى النظر في الهجرة إلى إسرائيل".

أكد على ضرورة وضع خطة شاملة للاستيعاب الأمثل للمهاجرين المتوقعين في حال استمرار "هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن هذه الخطة يجب أن تشمل تدابير لتوفير الدعم اللازم للمهاجرين الجدد مع التركيز على ضمان اندماجهم في "المجتمع الإسرائيلي".



يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم حالة من الوعي المتزايد بالقضية الفلسطينية ورفض الاحتلال والحرب على قطاع غزة في دول أوروبية وأمريكية.

ومن ناحية أخرى، يرى العديد من الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية أن هذا التصريح يأتي في إطار تعزيز سياسة الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

ويعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة من أكثر النقاط التي تثير الجدل، حيث ترى فصائل فلسطينية مثل حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ويستخدم سياسات هجرة تهدف إلى تعزيز الحضور اليهودي في الأراضي الفلسطينية.

وفي الجانب الإسرائيلي، فإن خطة الهجرة تُعد جزءًا من سياستها الأمنية لمواجهة تصاعد التهديدات التي قد تنجم عن ظواهر معاداة السامية، مما يجعل هذا الموضوع محل نقاش مستمر في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية.