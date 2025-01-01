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الأمم المتحدة: تلوث مياه الشرب في قطاع غزة وصل إلى معدلات مقلقة

الأربعاء 01 يناير 2025 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: تلوث مياه الشرب في قطاع غزة وصل إلى معدلات مقلقة



نيويورك/سما/

- قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن تلوث مياه الشرب في قطاع غزة وصل إلى معدلات مقلقة تضر بصحة السكان.

وأضافت الأمم المتحدة، في منشور لها على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن مراقبة حديثة لجودة المياه في قطاع غزة تكشف عن معدلات مقلقة من التلوث.

وأوضحت أن هناك مهمة أممية في مواقع النزوح بمدينة غزة، وجدت ظروفًا سيئة للغاية فيما يتعلق بمياه الشرب والصرف الصحي والنظافة.

وبينت الأمم المتحدة أن الفلسطينيين في قطاع غزة، المنهكين نتيجة استمرار العدوان منذ أكثر من 15 شهراً، بالإضافة إلى النزوح المتكرر، يواجهون شحا حادا ومستمرا في المياه.

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