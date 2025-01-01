  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 1400 غارة جوية على غزة في ديسمبر

الأربعاء 01 يناير 2025 09:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ 1400 غارة جوية على غزة في ديسمبر



القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إن طيرانه الحربي والمسير نفذ خلال ديسمبر/ كانون الأول 2024 أكثر من 1400 غارة جوية على قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال، مع استمراره بارتكاب مجازر الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 15 شهرا، مخلفا نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وقال الجيش: “خلال شهر ديسمبر، نفذت الطائرات المقاتلة والمروحيات الحربية والطائرات المسيرة أكثر من 1400 غارة جوية لتقديم المساعدة المباشرة للقوات المناورة (البرية المتوغلة) في قطاع غزة”.
وأوضح أن “الطائرات وغرف التحكم في القوات الجوية على اتصال مباشر مع القوات المقاتلة وترافق القتال في مختلف القطاعات وتوجه القوات في الميدان وتزيل التهديدات من خلال إغلاق الدوائر (الغارات) السريعة، أحيانا على بعد أمتار قليلة من قواتنا”.
ورغم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال بقطاع غزة، إلا أن قواته تواجه مقاومة شرسة لا تزال مستمرة منذ التوغل البري بالقطاع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومنذ ذلك الحين، قُتل 391 ضابطا وجنديا إسرائيليا، وأصيب 2523 آخرين داخل القطاع وفق الحصيلة المعلنة لجيش الاحتلال، بينما بلغت الحصيلة الكلية المعلنة لقتلاه 825 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر 2023، وبلغت الإصابات الكلية في صفوفه 5569.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يهدد حركة حماس مجدداً…

"حماس": جاهزون للتوصل إلى اتفاق وتحقيقه قريب

"واشنطن" : مفاوضات الصفقة وصلت إلى طريق مسدود وحماس تطالب بوقف الحرب نهائياً في قطاع غزة..

كاتس يتوعد حماس بـ"ضربات قوية على غزة"

القناة 14 الإسرائيلية اليمينية : المستوى السياسي يدرس احتلال مدينة غزة

صربيا تعقد صفقة ضخمة مع "إسرائيل".. "الأسلحة الأقوى في العالم"

الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان منطقة جباليا

الأخبار الرئيسية

2180605756

هكذا تُعِدُّ "إسرائيل" جيلي "الموساد" و"الشاباك" القادمين..

20250101083652

غالانت يعلن استقالته من الكنيست... يهاجم نتنياهو ويعدّد "إنجازاته"

قرار بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين

photo_2025-01-01_17-15-01

كاتس يتوعد حماس بـ"ضربات قوية على غزة"

مصدر في المقاومة الفلسطينية: تعديلات نتنياهو الجديدة انقلاب على المفاوضات

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية