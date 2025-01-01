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عملية دهس مزعومة قرب رام الله: إصابة خطيرة لسائق فلسطيني وإصابة جندية

الأربعاء 01 يناير 2025 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية دهس مزعومة قرب رام الله: إصابة خطيرة لسائق فلسطيني وإصابة جندية



رام الله/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، "تحييد" شخص، بادّعاء محاولة تنفيذه عملية دهس قرب دير قديس غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت التقارير الإسرائيلية إصابة جندية بجراح طفيفة، بعملية الدهس المزعومة، فيما أُصيب سائق المركبة بجراح خطيرة، عقب إطلاق النار عليه.

وذكرت القناة الإسرائيلية 12، أن الجندية الإسرائيلية، هي التي أطلقت النار صوب سائق المركب، بادعاء محاولة دهسها.


وقال الجيش الإسرائيلي إنه "تلقى بلاغا بوقوع دهس قرب دير قديس.... وتم تحييد مشتبه به في النقطة".

وفي بيان ثان، صدر لاحقا، ذكر الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تنفيذ عملية دهس ضد قوة تابعة للجيش الإسرائيلي تعمل في قرية دير قديس، وتم ’تحييد’ (شخص) من قبل القوّة، عندما حاول الهرب".

وأضاف أنه "نتيجة للهجوم، أصيبت مقاتلة (عنصر) من الجيش بجروح طفيفة، وتلقت العلاج الطبي في الميدان".

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، وقوع "محاولة دهس نقطة عسكرية قرب قرية دير قديس"، مشيرة إلى أن "قوة من الجيش متواجدة في تلك النقطة، أطلقت النار على السيارة التي حاولت دهسهم".

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