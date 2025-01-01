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بسبب إبادة الفلسطينيين.. كاتب يهودي يتخلى عن جنسيته الإسرائيلية

الأربعاء 01 يناير 2025 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب إبادة الفلسطينيين.. كاتب يهودي يتخلى عن جنسيته الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 أعلن الكاتب اليهودي آفي شتاينبرغ، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية أنه تخلى عن جنسيته الإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 15 شهرا.

وفي مقاله بموقع “تروث آوت” الإخباري ومقره الولايات المتحدة، أكد شتاينبرغ على أن إسرائيل تقوم على “قوانين عنصرية مبنية على أساس عرقي”.

وقال: “استخدمت إسرائيل وجودي ومولدي وهويتي، ووجود كثيرين آخرين، أسلحةً في حملة الإبادة الجماعية التي تشنها للقضاء على السكان الأصليين في فلسطين”.

وشدد على أن إسرائيل منذ تأسيسها اعتمدت على “قوانين التفوق العرقي لدعم نظام استعماري عسكري علني هدفه القضاء على فلسطين”.

ودعا شتاينبرغ أصدقاءه الإسرائيليين إلى الانضمام إليه في التخلي عن جنسياتهم أو على الأقل رفض الخدمة العسكرية الإجبارية.

يذكر أن آفي شتاينبرغ ولد في القدس المحتلة، لأبوين يهوديين هاجرا إلى إسرائيل بموجب “قانون العودة”، واستقر بعد ذلك في بوسطن الأمريكية.

وفي العام 1950 أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) “قانون العودة” الذي يسمح لليهود بالهجرة والاستقرار في إسرائيل والحصول على جنسيتها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.

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