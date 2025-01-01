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الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان منطقة جباليا

الأربعاء 01 يناير 2025 06:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان منطقة جباليا



القدس المحتلة/سما/

وجه الجيش الإسرائيلي، مساء يوم الأربعاء، تحذيرا عاجلا إلى سكان قطاع غزة المتواجدين بالمنطقة D3 منطقة جباليا، وعلى وجه الخصوص في البلوكات 761 و762 و763.

وأفاد في بيانه بأن المنظمات المسلحة أطلقت من جديد القذائف الصاروخية على تلك المنطقة التي تم تحذيرها مرات عديدة في الماضي.

وطالب الجيش في البيان من سكان منطقة D3 الانتقال فورا إلى المآوي في مركز مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 17 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين من عائلات بدرة وأبو وردة وطروش في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وقال شهود عيان إنها "المجزرة الأولى في عام 2025".

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ453، حيث شنت القوات الإسرائيلية غارات استهدفت مخيمي جباليا والبريج كما نسفت مباني سكنية في بيت لاهيا وجباليا شمال القطاع.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.553 شهيدا و108.379 مصابا.

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الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان منطقة جباليا

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