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الاحتلال يحتجز جثامين 198 فلسطينيا استشهدوا خلال 2024

الأربعاء 01 يناير 2025 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز جثامين 198 فلسطينيا استشهدوا خلال 2024



رام الله/سما/

تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثامين 198 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا خلال العام 2024، وفقًا لما ذكرته "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء"، في بيان صدر عنها، الثلاثاء.

وأفادت "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء" بأن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز جثامين 198 شهيدًا موثقًا خلال العام 2024"، وأوضحت أن هذه البيانات لا تشمل شهداء قطاع غزة.

وذكر البيان أن هذا العدد "يشكل ثلث الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات، الذين توثقهم الحملة، والذين يبلغ عددهم 641 شهيدًا".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام لا تشمل احتجاز الشهداء في قطاع غزة، حيث لا تتوفر معلومات دقيقة حول عددهم، بينما وثقت الحملة إعادة الاحتلال جثامين 325 شهيدًا من قطاع غزة".

و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما لا اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وفي أيلول/ سبتمبر 2019، أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قرارا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا لاستعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".

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