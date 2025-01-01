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الصحة: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لصالح أهلنا في غزة

الأربعاء 01 يناير 2025 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لصالح أهلنا في غزة



رام الله/سما/

 أعلنت وزارة الصحة أنه تم جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم ومشتقاته، تبرع بها المواطنون في المحافظات الشمالية لصالح أهلنا في المحافظات الجنوبية، ضمن الجولة الرابعة من حملة "دمنا واحد".

وأوضح الوزارة في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، أن الحملة مستمرة حتى مساء اليوم الأربعاء، وسيتم شحن وحدات الدم ومشتقاته، مساء غد الخميس، بالتعاون مع مؤسسة رحمة حول العالم.

وقال وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان: "مستمرون في العمل لتقديم كل ما يستحقه أهلنا في المحافظات الجنوبية، والإقبال الشديد من المتبرعين ضمن الجولة الرابعة من حملة "دمنا واحد"، هو تأكيد على حجم العطاء الكبير بين أبناء شعبنا الواحد".

#غزة

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