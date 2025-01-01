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29 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

الأربعاء 01 يناير 2025 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
29 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم



غزة/سما/

أفادت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، باستشهاد 29 مواطنا في قطاع غزة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ فجر اليوم.

وفي التفاصيل، استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال استهدف شقة سكنية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت شقة سكنية لعائلة السويركي في شارع مشتهى بحي الشجاعية، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتان.

وأضافت أن طائرات الاحتلال المسيرة أطلقت النار باتجاه الأهالي في حي الشيخ رضوان غرب المدينة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما أفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، إثر قصف من طائرة مسيرة على مجموعة من المواطنين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط بركس خضير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيّرة (الكواد كابتر) وآليات الاحتلال النار بشكل متواصل منذ ساعات الصباح شرق حيي الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة.

كما أفادت المصادر باستشهاد 15 مواطنا أغلبهم أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة، كما استشهد مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,553 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,379 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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