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قيادي بـ"فتح": حماس "ليست وطنية" وستنهار بعد أن يدمر ترامب إيران

الأربعاء 01 يناير 2025 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بـ"فتح": حماس "ليست وطنية" وستنهار بعد أن يدمر ترامب إيران



رام الله/سما/

قال أمين سر حركة التحرير الفلسطينية "فتح" في نابلس، محمد حمدان، إن الخيار الوحيد أمام حركة المقاومة الفلسطينية الإسلامية "حماس" هي أن تصبح "حركة فلسطينية" متهما إياها بالتبعية للخارج في إشارة إلى إيران، التي قال إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيدمرها.

وتابع حمدان في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" اليمينية المؤيدة بشدة لإسرائيل، إن ترامب سيقوم بتدمير إيران، وعليه فإن ذلك سيؤدي إلى انهيار "حماس"، التي قال إنها مرتبطة بالخارج.

وأضاف: "نرى أن ترامب والحكومة في إسرائيل يخططان لتدمير إيران، لذلك فإنه لن يكون أمام أتباع حماس خيار آخر سوى ‏‏أن يصبحوا فلسطينيين".‏

وأكد المسؤول الفلسطيني أن حركته "تواجه أيديولوجيا حماس".

وأشارت الصحيفة إلى أنها تحدثت إلى عدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية الذين أكدوا جميعا حق إسرائيل في الوجود، رغم أنهم يعارضون الاستيطان في الضفة الغربية.

وتابع حمدان للصحيفة: "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يدعم العلاقات الواقعية مع الأمريكيين، ويريد تحقيق تطلعات الفلسطينيين، لكن حماس لا تعترف بالقرارات والشرعية الدولية".
 

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