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للتظاهر دعما لغزة.. مئات السويديين يلغون احتفالات رأس السنة

الأربعاء 01 يناير 2025 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
للتظاهر دعما لغزة.. مئات السويديين يلغون احتفالات رأس السنة



القدس المحتلة/سما/

 ألغى مئات الأشخاص الاحتفال بليلة رأس السنة في العاصمة السويدية ستوكهولم تضامنا مع شعب غزة ونظموا مظاهرة لدعم فلسطين.

وتجمع المتظاهرون، مساء الثلاثاء، في ساحة سيغيلس تورغ رغم برودة الطقس، تلبية لدعوة أطلقها كثير من المنظمات غير الحكومية في البلاد.

وبدلا من الاحتفال بالعام الجديد، أعرب المتظاهرون عن حزنهم على الأطفال والمدنيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة التي تشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسار المتظاهرون نحو البرلمان السويدي وحملوا لافتات كتب عليها “فلسطين حرة، غزة حرة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”قاطعوا إسرائيل”.

ودعوا إلى وقف فوري للإبادة الإسرائيلية في غزة، ورددوا هتافات من قبيل “فلسطين حرة”، و”أوقفوا الاحتلال”، و”إسرائيل القاتلة”.

وفي رد فعل على الدعم الذي قدمته السويد والولايات المتحدة لإسرائيل، أفاد المتظاهرون بأن البلدين متواطئان في جرائم الحرب التي ترتكبها تل أبيب.

وذكر بيان تُلي باسم المتظاهرين أنهم لم يحتفلوا بليلة رأس السنة بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الأطفال والنساء والصحافيين.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

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