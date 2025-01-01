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الآلاف يحتشدون في إسطنبول دعما لغزة

الأربعاء 01 يناير 2025 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الآلاف يحتشدون في إسطنبول دعما لغزة



اسطنبول/سما/

تظاهر آلاف الأتراك في اسطنبول صباح الأربعاء "تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة".


المظاهرة تنظمها "منصة الإرادة الوطنية" في تركيا، حيث وجهت دعوة عامة للجماهير للاحتشاد في الساعة 8.30 بالتوقيت المحلي من صباح 1 يناير 2025، عند جسر غالاطة التاريخي بإسطنبول.

وتحركت الجموع الغفيرة من عدة جوامع رئيسية عقب صلاة الفجر، بدعوة من "منصة الإرادة الوطنية" في تركيا التي تضم  308 منظمات مجتمع مدني تركية، باتجاه جسر غالاطة.

ورفع المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية ورددوا هتافات تدعم الفلسطينيين وتدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني.

كما حملوا لافتات ضخمة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة".

وكان الأتراك نفذوا تظاهرة مماثلة في أول أيام العام 2024 إذ تجمع مئات الآلاف فوق جسر غالاطة بمدينة إسطنبول تضامنا مع غزة.

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