  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أرض - جو في أجواء مأرب

الأربعاء 01 يناير 2025 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية بصاروخ أرض - جو في أجواء مأرب



صنعاء/سما/

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيون" اليمنية اليوم الأربعاء إسقاط طائرة أمريكية من طراز "أم كيو 9 "بصاروخ أرض - جو في أجواء مأرب.


وقال العميد يحيى سريع في بيان: "تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المسلحة اليمنية من إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ_9 وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة مأرب".

وأفاد بأن "عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو، محلي الصنع"، مبينا أن "هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة".

وأضاف: "القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في عملياتها المساندة لغزة، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".

#الحوثي. #امريكا

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يهدد حركة حماس مجدداً…

"حماس": جاهزون للتوصل إلى اتفاق وتحقيقه قريب

"واشنطن" : مفاوضات الصفقة وصلت إلى طريق مسدود وحماس تطالب بوقف الحرب نهائياً في قطاع غزة..

كاتس يتوعد حماس بـ"ضربات قوية على غزة"

القناة 14 الإسرائيلية اليمينية : المستوى السياسي يدرس احتلال مدينة غزة

صربيا تعقد صفقة ضخمة مع "إسرائيل".. "الأسلحة الأقوى في العالم"

الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا لسكان منطقة جباليا

الأخبار الرئيسية

20250101083652

غالانت يعلن استقالته من الكنيست... يهاجم نتنياهو ويعدّد "إنجازاته"

قرار بوقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة والعاملين معها ومكتبها في فلسطين

photo_2025-01-01_17-15-01

كاتس يتوعد حماس بـ"ضربات قوية على غزة"

مصدر في المقاومة الفلسطينية: تعديلات نتنياهو الجديدة انقلاب على المفاوضات

قيادي بـ"فتح": حماس "ليست وطنية" وستنهار بعد أن يدمر ترامب إيران

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية