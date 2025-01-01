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مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 إثر دهس سيارة حشدا من المارة في نيو أورليانز

الأربعاء 01 يناير 2025 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 إثر دهس سيارة حشدا من المارة في نيو أورليانز



واشنطن/سما/

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بمقتل إن 10 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين إثر دهس سيارة حشدا من المارة في نيو أورليانز الأمريكية.


 ووقعت الحادثة في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في شارع بوربون - الشهير بالحياة الليلية - حيث كان الكثيرون يحتفلون في ليلة رأس السنة.

وقالت الشرطة وشهود عيان إن سائق الشاحنة في نيو أورليانز ترجل منها بعد صدمه الحشد وأطلق النار.

وأضافت "نتعامل مع حادث سقوط عدد كبير من الضحايا بعد أن صدمت مركبة حشدا من الناس"، مؤكدة "سقوط 10 قتلى و30 مصابا".

وقالت شبكة "أي بي سي" نقلا عن شرطة نيو أورليانز إن حادث الدهس كان متعمدا.


 وقال عمدة مدينة نيو أورليانز الأمريكية "مدينتنا تأثرت بهجوم إرهابي والتحقيق لا يزال جاريا".

وقالت شرطة نيو أورليانز لـABC إنه لم يتم إلقاء القبض على المهاجم بعد.

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