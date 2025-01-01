خامنئي في ذكرى استشهاد سليماني ورفاقه: الأعداء سيخرجون من المنطقة مذلولين

بيروت/ وكالات/

أكد قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن استراتيجية الشهيد قاسم سليماني كانت دائماً إحياء جبهة المقاومة بالاعتماد على القدرات والقوى المحلية لكل بلد.

وشدد السيد خامنئي، خلال لقائه جمعاً من عوائل الشهداء ضمن مراسم الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد قائد قوة القدس الحاج قاسم سليماني ورفاقه، على أن “الدفاع عن الحدود المقدسة كانت مبدأ أساسياً لنضال الشهيد سليماني”.

وأشار إلى أن “منطق الشهيد سليماني كان الدفاع عن العتبات المقدسة في العراق وسوريا والدفاع عن المسجد الأقصى والدفاع عن أرض ايران كلها”.

وقال رداً على من يقول إن دماء الشهداء الذين دافعوا عن المقدسات ضاعت مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة: “لولا هذه الأرواح، ولولا هذا الجهاد، لما كان هناك اليوم خبر عن العتبات المقدسة في كربلاء والنجف والعتبة الزينبية”.

وأكد أن “كل دم يسفك في سبيل الله لا يذهب هدراً، حتى ولو لم يسجل انتصاراً”، مشدداً على أن “من يختال اليوم بانتصاراته سيسحق غداً تحت أقدام المؤمنين”.

وتابع: “دافع الشهيد سليماني عن القدس، فأطلق عليه (إسماعيل هنية) شهيد القدس”.

ولفت إلى أن “الشهيد سليماني كان يعبئ الطاقات في العراق وسوريا ولبنان”، موضحاً أن “المرجعية أصدرت فتوى الجهاد، والشهيد سليماني سلّح ودرب الشباب للدفاع عن بلدهم”.

وأضاف: “إلى جانب سليماني، كان الرجل العظيم الشهيد أبو مهدي المهندس”.

وأكد السيد خامنئي أن “لبنان هو رمز المقاومة، وعلى الرغم من تلقيه بعض الضربات فإنه لم يستسلم”، مضيفاً: “لبنان رمز المقاومة وسينتصر، واليمن رمز المقاومة وسينتصر”.

وشدد على أن “الأعداء والمعتدين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، سيجبرون على الكفّ عن التلاعب بأبناء المنطقة، وسيخرجون منها مذلولين”.

وفي معرض الحديث عن سوريا، أكد السيد خامنئي أن “سوريا للسوريين، ومن اعتدى على أرضها سيجبر من دون شك على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري”، مشدداً على أن “قواعد أميركا في سوريا ستسحق من دون شك تحت أقدام الشباب السوري”.

وحذر قائلاً: “إذا أخطأت بعض الدول وأقصت عوامل الثبات والقوة، مثل الشباب المؤمن، عن الساحة، فسيكون مصيرها متل سوريا، يتلاعب بأرضها الكيان الصهيوني وأميركا”، مشيراً إلى أن الصمود والعزة الوطنية لها أسباب وركائز يجب حفظها”.