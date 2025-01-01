منع إسرائيل من المشاركة في بطولة العالم للبولينج في إنجلترا

لندن / وكالات /

أعلنت الهيئة المشرفة على تنظيم بطولات البولينغ “World Bowls Tour"، عن سحب الدعوة الموجهة للاعبين إسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للبولينج داخل الصالات المغلقة، المقررة في إنجلترا الشهر الجاري.

وقالت رابطة البولينج في بيان لها، إن مشاركة لاعبي البولينج الإسرائيليين في بطولة اسكتلندا الدولية المفتوحة في آب/ أغسطس الماضي، أدت إلى "تصعيد كبير في المخاوف السياسية ذات الصلة".

وتابع البيان: "نتيجة لتوتر الموقف بشكل حاد، اتخذ مجلس إدارة رابطة البولينج العالمية، بالتشاور مع شركائنا في البطولة والأطراف المعنية الأخرى، القرار بسحب الدعوة الموجهة لإسرائيل للمشاركة في بطولة العالم المقبلة للبولينج داخل الصالات المغلقة".

وقالت "حملة التضامن مع فلسطين" إن هذه الخطوة كانت نتيجة عمل مشترك مع مجموعتي "الرياضة الأسكتلندية من أجل فلسطين" و"إشهار البطاقة الحمراء للإبادة الجماعية الإسرائيلية".

يذكر أن مجموعات رياضية عديدة كانت قد قادت حملات إرسال رسائل إلكترونية للهيئة لمطالبتها باستبعاد الاحتلال، مشيرةً إلى أن الرياضة لن تكون مجالًا لتلميع جرائم الاحتلال، وتحسين صورته الاجتماعية، بينما يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.