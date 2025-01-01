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إسطنبول: مئات الآلاف يتظاهرون تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال ودعما لفلسطين

الأربعاء 01 يناير 2025 10:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسطنبول: مئات الآلاف يتظاهرون تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال ودعما لفلسطين



اسطنبول / وكالات/

 تظاهر مئات الآلاف، اليوم الأربعاء، في مدينة إسطنبول التركية، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، ودعما لفلسطين.

ورفع المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية ورددوا هتافات تدعم الفلسطينيين وتدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني.

كما حملوا لافتات ضخمة كتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,541 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,338 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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